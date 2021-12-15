ВИДЕО ⟩ Майрис Бриедис "подрался" с Абдурозиком
Латвийский боксёр Майрис Бриедис в своих соцсетях разместил видео с шуточным боем против таджикского певца Абдурозика.
Латвийский боксёр Майрис Бриедис в своих соцсетях разместил видео с шуточным боем против таджикского певца Абдурозика.
Видео сопровождается музыкой из фильма "Рокки", а Абдурозик выходит победителем из этого поединка. "Не позволяйте разнице в размерах вводить вас в заблуждение", - подписал видео Бриедис.
18-летний Абдурозик является популярным в Таджикистане певцом. На его Instagram подписаны почти 2 миллиона человек. У юноши недостаток гормона роста, и он выглядит как пятилетний ребёнок. По некоторым данным, его рост - ровно сто сантиметров, а вес - 17 килограммов.
Судя по всему, видео было сделано в Дубае, где в данный момент находятся не только Абдурозик и Бриедис, но и украинец Александр Усик.