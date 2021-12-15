Убийство Зелимхана Хангошвили: российский "киллер на велосипеде" приговорен к пожизненному заключению

Агентство AFP сообщает, что суд ввиду особой тяжести преступления лишил Соколова-Красикова права на условно-досрочное освобождение через 15 лет.

Родственники Хангошвили в заявлении, распространенном через их адвокатов, подчеркнули, что это дело, с их точки зрения, еще не завершено.

"Те, кто заказал убийство, а также несколько предполагаемых сообщников, остаются на свободе. Мы опасаемся, что Вадим Красиков задолго до окончания его срока будет депортирован в Россию, где его наградят орденами и медалями за его деяние. Это обессмыслит приговор", - говорится в заявлении.

Немецкая прокуратура называет обвиняемого "командиром специального подразделения российских спецслужб ФСБ" и полагает, что Хангошвили был убит в отместку за его участие во второй чеченской войне, а также в войне между Россией и Грузией в 2008 году.

Российские власти считают Хангошвили причастным к террористической деятельности, а президент Владимир Путин называл его бандитом и убийцей.

Обвиняемый представился следователям как Вадим Соколов, "русский, холостой инженер-строитель из Брянска", после чего отказался от дальнейших показаний. Паспорт, с которым он прибыл в Германию, действительно был выдан в Брянске незадолго до поездки на имя Вадима Соколова.

Однако, как выяснилось в результате совместного расследования Insider*, Bellingcat и Spiegel, настоящее имя задержанного - Вадим Красиков, ранее он служил в спецподразделении "Вымпел" Центра специальных назначений ФСБ

Выстрелы в Берлине

За несколько дней до убийства в августе 2019 года "Вадим Соколов", получивший незадолго до этого паспорт на это имя, а затем шенгенскую визу в посольстве Франции, приехал в Париж как турист и погулял по городу, прежде чем уехать в Варшаву.

Туристические фотографии из Парижа были обнаружены в его мобильном телефоне в польском отеле, в котором он останавливался, перед тем, как 22 августа отправиться в Берлин.

Через день, катаясь на велосипеде в берлинском парке Кляйнер-Тиргартен, обвиняемый, согласно выводам следствия, подошел к Зелимхану Хангошвили сзади и выстрелил в него два раза из пистолета Glock 26 с глушителем.

Парк находится в нескольких минутах ходьбы от канцелярии и парламента Германии.

После того, как Хангошвили упал, обвиняемый выстрелил ему в голову. Хангошвили умер на месте.

Затем обвиняемый сел на велосипед и скрылся. Позже свидетели заявили, что видели, как он бросал сумку в реку Шпрее, где полицейские водолазы позже нашли пистолет Glock, парик и велосипед.

Спуск к реке Шпрее, где стрелявший пытался избавиться от оружия, одежды и велосипеда ФОТО: BBC

Позже следователи обнаружили его мобильный телефон и обратный билет на самолет в Москву 25 августа в номере отеля в Варшаве.

Российско-германские отношения