Европейский суд: однополые пары и их дети должны быть признаны семьей во всех странах ЕС

Если родительские права признаны в одной стране, то же самое должны сделать и другие, чтобы гарантировать право на свободное передвижение, что является одним из краеугольных камней ЕС.

В суде ЕС рассматривалось дело Сары, которая родилась в 2019 году в Испании. Она зарегистрирована в Испании как ребенок с двумя матерями, Калиной Ивановой, гражданкой Болгарии, и Джейн Джонс, гражданкой Великобритании.

Поскольку ни испанские, ни британские законы о гражданстве не позволяли Саре получить гражданство этих стран, пара пыталась получить болгарское гражданство. Однако болгарские власти отказались выдать девочке свидетельство о рождении на том основании, что у ребенка не может быть двух матерей. Однополые браки в Болгарии не разрешены.

Саре угрожало безгражданство - без гражданства и без юридических документов, без доступа к образованию, здравоохранению или социальной защите.

Иванова подала апелляцию в Верховный суд Софии, который позже обратился за советом в Европейский суд.

Европейский суд постановил, что испанское свидетельство о рождении уже признает родство родителей и детей, поэтому Болгария должна выдать Саре паспорт на этом основании. Суд отметил, что оба родителя должны иметь право свободно передвигаться с ребенком.

Это не означает, что все государства-члены ЕС должны признавать однополые пары в своем национальном законодательстве, подчеркивает Суд ЕС.

Однако ребенку нельзя отказать в праве на свободное передвижение, потому что государство-член не признает однополые партнерства на законных основаниях.

Административный суд Софии вскоре вынесет свое решение.