15 декабря в одном абзаце ⟩ Только привитые работники, извинения Рукса и взятка в размере 2 млн евро

"Мы ехали в старом троллейбусе, я как сейчас помню, на самом заднем ряду справа, и я ее спрашиваю: "Ты будешь моей мамой?". Хотя я ее первый раз вижу", - вспоминает 28-летний Сурхан, третий герой проекта RUS TVNET "(Не)детские проблемы". Он рассказал, как нашел приемную маму, которая стала для него самым близким человеком .

Одна из главных премьер сезона - новый фильм Стивена Спилберга. В целом любая картина мастера становится событием. Но в этот раз это еще и новая версия культового американского мюзикла "Вестсайдская история". Авторы видеоподкаста "Кина - будет!" Андрей и Артем нашли в этом основу для дискуссий (ну, разумеется!). Насколько необходимо в наше время снимать мюзикл на два с половиной часа и что своего привнес в работу режиссер "Парка Юрского периода" и "Индианы Джонса".