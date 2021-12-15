15 декабря в одном абзаце ⟩ Только привитые работники, извинения Рукса и взятка в размере 2 млн евро
Лед продолжает таять, люди на улицах продолжают падать, а мы продолжаем рассказывать о главных событиях дня!
Лед продолжает таять, люди на улицах продолжают падать, а мы продолжаем рассказывать о главных событиях дня!
События дня в одном абзаце
Работать очно теперь могут только полностью вакцинированные люди. Обязанность вакцинироваться также распространяется на сотрудников, которые не имеют прямого контакта с клиентами. Как это повлияет на строительный сектор? В эфире "Кто вам платит?" ведущие обсудили возможный строительный коллапс. Говоря о строителях, Начальник Госполиции Арманд Рукс принес свои извинения за непреднамеренное оскорбление представителей этой профессии. Но как говорится: "А все уже, все. Надо было раньше". Семья обнаружила на рождественской елке ядовитую змею. Явно не такой подарок хочется получить на праздники. ВОЗ предупреждает: омикрон-штамм распространяется с беспрецедентной скоростью, а компания Pfizer сообщила, что их таблетка против Covid-19 спасает от госпитализации и омикрон-штамма. Вакцинация детей в Латвии начнется завтра, собрали здесь главное. Надоели новости про коронавирус? В Латвии зарегистрированы первые четыре случая гриппа. Взятка в 2 млн евро была предложена лидеру фракции "За/Прогрессивные" Коссовичу, а полиция начала 61 административный процесс после акций протеста Гобземса.
Все обсуждают
"Мы ехали в старом троллейбусе, я как сейчас помню, на самом заднем ряду справа, и я ее спрашиваю: "Ты будешь моей мамой?". Хотя я ее первый раз вижу", - вспоминает 28-летний Сурхан, третий герой проекта RUS TVNET "(Не)детские проблемы". Он рассказал, как нашел приемную маму, которая стала для него самым близким человеком.
Чем себя порадовать?
Одна из главных премьер сезона - новый фильм Стивена Спилберга. В целом любая картина мастера становится событием. Но в этот раз это еще и новая версия культового американского мюзикла "Вестсайдская история". Авторы видеоподкаста "Кина - будет!" Андрей и Артем нашли в этом основу для дискуссий (ну, разумеется!). Насколько необходимо в наше время снимать мюзикл на два с половиной часа и что своего привнес в работу режиссер "Парка Юрского периода" и "Индианы Джонса".
Фото дня
Фанаты "Бетиса" бросили на поле 19 тысяч мягких игрушек.