Видео ⟩ На Латвию надвигается волна холода; ожидается белоснежное Рождество

Пока прогнозы предполагают, что волна холода будет довольно продолжительной, но не все время будет сильный холод. С 20 декабря ожидаются устойчивые морозы, но также будут дни, когда температура поднимется почти до нуля.

Велика вероятность того, что волна холода сохранится до конца декабря.

В момент, когда в Латвию войдет самая холодная часть морозной воздушной массы, при облачном небе температура может не опускаться ниже -15...-20 градусов.

"Не исключены даже 30-градусные морозы при ясном небе", - сказал метеоролог.

24 декабря прогнозируется отклонение от 6 до 14 градусов от климатической нормы, а это значит, что Рождество в этом году будет одним из самых холодных за десятилетия.

Нынешний декабрь уже стал самым холодным за последние девять лет.

"Если предсказания о волне холода сбудутся и она будет довольно длительной и суровой, то с большой долей вероятности это будет самый морозный декабрь века", - отмечает Том Брицис.

В последние годы температура в основном была выше одного градуса. Последний холодный декабрь со стабильным, а иногда и суровым морозом был в 2012 и 2010 годах.

Самый холодный декабрь этого века был в 2002 году, когда среднемесячная температура составляла -7,6 градуса, а самый холодный декабрь за все время был в 1978 году, когда среднемесячная температура достигла -10,9 градуса.

"С усилением морозов и растущим спросом на энергию цены на энергоносители вряд ли упадут", - прогнозирует Брицис.