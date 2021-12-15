Сборная России с надписью СССР на груди обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады в первом матче Кубка Первого канала.
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады в первом матче Кубка Первого канала.
Матч проходил на стадионе "ЦСКА-Арена" в Москве и завершился со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Алексея Жамнова.
На 5-й минуте Егор Коршков вывел сборную России вперёд. На 28-й минуте защитник рижского "Динамо" Брэндон Гормли сравнял счёт, но всего через 25 секунд сборная России вновь вышла вперёд усилиями Александра Елесина.
За шесть секунд до конца второго периода Никита Нестеров броском от синей линии увеличил преимущество российской команды, а на 20-й секунде третьего игрового отрезка Вадим Шипачёв после ошибки канадского вратаря забросил четвёртую шайбу в ворота соперника.
Несмотря на комфортную разницу в счёте, концовка для подопечных Алексея Жамнова получилась нервной. На 49-й минуте Даниэль Одетт отыграл один гол, а на предпоследней минуте периода Эрик О'Делл сократил отставание до минимума.
В следующем матче Кубка Первого канала сборная России сыграет со Швецией. Игра состоится 16 декабря.
Сборная России провела матч против Канады в свитерах с надписью СССР. Эта форма была выполнена по мотивам той, в которой советская команда в 1956 году выиграла Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо.