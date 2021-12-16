Сборная Латвии начала проверочный турнир в Швейцарии с поражения

В первом матче, который проходил в швейцарском городе Фисп, сборная Латвии потерпела поражение от команды Словакии со счётом 2:6 (1:2, 1:1, 0:3).

Счёт на 4-й минуте матча открыл латвийский хоккеист Янис Якс. На 17-й минуте словаки восстановили равновесие на табло, а всего 26 секунд спустя повели в счёте. На 21-й минуте Денис Смирнов сравнял счёт, но в середине второго периода словаки снова вышли вперёд, а в заключительном игровом отрезке забросили в ворота сборной Латвии ещё три шайбы.

Напомним, в швейцарском турнире должна была принять участие сборная Норвегии, но в последний момент команда решила остаться на родине из-за объявленных в стране ограничений, связанных с Covid-19.