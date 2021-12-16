Выявлено 934 новых случая Covid-19, скончались 11 человек

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился и составляет 505,1 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 493 человека, или 50,6%, не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 441 был вакцинирован.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них 10 человек не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, один был вакцинирован.

Всего вчера было сделано 11 563 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 264 965 человек, 4419 человек скончались.

Госпитализации

За истекшие сутки в Латвии был госпитализирован 51 новый пациент с коронавирусом, 48 человек из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

Количество госпитализированных за сутки сократилось на 1,69% - с 532 до 523.

Получены сообщения о смерти 11 пациентов с диагнозом Covid-19.

У 428 находящихся в больницах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, а 95 человек, или 18,16%, переносят болезнь тяжело.

Всего за период с начала пандемии в Латвии из больниц выписан 22 901 пациента с Covid-19.

Вакцинация

На данный момент 80% совершеннолетнего населения Латвии начали процесс вакцинации против Covid-19, т. е. получили хотя бы одну дозу вакцины, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

После резкого увеличения охвата вакцинацией во второй половине октября, когда для ряда профессий была установлена обязательная вакцинация, увеличение доли вакцинированного населения значительно замедлилось в конце ноября - начале декабря из-за заметного снижения интереса к первичной вакцинации. Также значительно снизилось желание людей прививаться вакциной Janssen (Johnson & Johnson), для которой достаточно одной дозы, хотя иммунологи настоятельно рекомендуют после нее бустерную прививку.

С середины октября число эпизодов вакцинации дополнительной дозой не падало ниже 10 000 в неделю, увеличиваясь от недели к неделе. На сегодня наибольшее количество привившихся бустерной вакциной в день было зарегистрировано в первую неделю декабря, когда дополнительную вакцину получили в общей сложности почти 45 000 человек. За три рабочих дня текущей недели дополнительно уже вакцинирована почти 21 тысяча человек.

Вчера по крайней мере 10 674 человека были вакцинированы против Covid-19, в том числе первую прививку получили 854 человека, а 2048 человек завершил процесс вакцинации, в том числе 344 человека привились однократной вакциной Johnson & Johnson и 7426 человек получили бустерную вакцину.

На данный момент в Латвии количество завершивших процесс вакцинации составляет 1,23 миллиона человек, или 65,74% всего населения страны.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1879 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди умерших 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1267 пациентов с Covid-19, 113 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет в Литве 834,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней выросла до 11%.