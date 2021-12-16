Фото ⟩ Виктория Боня выходит замуж

Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину-Летисию от наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита. С гражданским мужем Алексом Смерфитом Боня прожила семь лет. Но в 2017 году они разошлись, оставшись в хороших отношениях.

"Ну что… Можете поздравить меня", - подписала она фото.

Имя своего жениха Боня не называет. Про детали будущей свадьбы, которая станет для нее первой, она тоже не говорит. Скорее всего помолвка прошла в Москве. Ранее Виктория делилась в соцсетях видео из своей московской квартиры.

Модель, живущая в Монако, переодически рассказывает фолловерам про свои несчастья и одиночество. В августе 2021 года Вика намекнула, что у нее появился возлюбленный.

Напомним, ранее Боне приписывали роман с прославленным теннисистом Маратом Сафиным.