Фото ⟩ Виктория Боня выходит замуж
42-летняя телеведущая и бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня поделилась в Instagram снимком кольца с огромным бриллиантом и намекнула, что ее можно поздравлять.
42-летняя телеведущая и бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня поделилась в Instagram снимком кольца с огромным бриллиантом и намекнула, что ее можно поздравлять.
Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину-Летисию от наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита. С гражданским мужем Алексом Смерфитом Боня прожила семь лет. Но в 2017 году они разошлись, оставшись в хороших отношениях.
"Ну что… Можете поздравить меня", - подписала она фото.
Имя своего жениха Боня не называет. Про детали будущей свадьбы, которая станет для нее первой, она тоже не говорит. Скорее всего помолвка прошла в Москве. Ранее Виктория делилась в соцсетях видео из своей московской квартиры.
Модель, живущая в Монако, переодически рассказывает фолловерам про свои несчастья и одиночество. В августе 2021 года Вика намекнула, что у нее появился возлюбленный.
Напомним, ранее Боне приписывали роман с прославленным теннисистом Маратом Сафиным.