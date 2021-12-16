Чт, 16.12.2021
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Дмитрий Ланской, российский композитор, музыкант и продюсер

Фото ⟩ Виктория Боня выходит замуж

Виктория Боня ФОТО: скриншот видео с YouTube

42-летняя телеведущая и бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня поделилась в Instagram снимком кольца с огромным бриллиантом и намекнула, что ее можно поздравлять. 

Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину-Летисию от наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита. С гражданским мужем Алексом Смерфитом Боня прожила семь лет. Но в 2017 году они разошлись, оставшись в хороших отношениях.

"Ну что… Можете поздравить меня", - подписала она фото. 

Имя своего жениха Боня не называет. Про детали будущей свадьбы, которая станет для нее первой, она тоже не говорит. Скорее всего помолвка прошла в Москве. Ранее Виктория делилась в соцсетях видео из своей московской квартиры. 

Модель, живущая в Монако, переодически рассказывает фолловерам про свои несчастья и одиночество. В августе 2021 года Вика намекнула, что у нее появился возлюбленный.

Напомним, ранее Боне приписывали роман с прославленным теннисистом Маратом Сафиным. 

ФОТО: https://www.instagram.com/victoriabonya скриншот

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