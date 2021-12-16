Видео ⟩ Своим нападением лось наглядно показал, почему нельзя приближаться к диким животным

Запечатленные на видео окружившие лося люди крайне безрассудны. Беря во внимание сказанное, им еще очень повезло, потому что после кормления и похлопывания лось подумал, что на него напали, поэтому он лягнул ребенка. Потом животное еще раз попыталось ударить копытами другого человека, а затем убежало, испугавшись криков.