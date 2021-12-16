Чт, 16.12.2021
Ребенку лучше, когда он зовет кого-то мамой. Это такая потребность. Тогда и состояние становится лучше и как-то психологически легче, когда у тебя есть люди, которых ты можешь назвать мамой и папой. Особенно мамой. Мадлена, воспитанная в приемной семье
Мадлена, воспитанная в приемной семье
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Видео ⟩ Своим нападением лось наглядно показал, почему нельзя приближаться к диким животным

Кадр из видео. ФОТО: Shutterstock

Дикие животные не представляют опасности, пока находятся на достаточно большом расстоянии, пишет Rus.Postimees.

Запечатленные на видео окружившие лося люди крайне безрассудны. Беря во внимание сказанное, им еще очень повезло, потому что после кормления и похлопывания лось подумал, что на него напали, поэтому он лягнул ребенка. Потом животное еще раз попыталось ударить копытами другого человека, а затем убежало, испугавшись криков.

Из данной ситуации следует извлечь урок: если вы встретите дикое животное в дикой природе, держитесь от него на почтительном расстоянии. Позвольте животному идти своей дорогой.


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