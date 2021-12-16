Олимпийская чемпионка из США объявила о беременности своей российской жены

"С годовщиной, жена! Два года назад я женилась на лучшей подруге перед нашими близкими и друзьями. Моё сердце могло разорваться. Я плакала как ребёнок. Знать меня или тебя - значит, знать нашу любовь. Этот путь был нелёгким. Я горжусь нами, тем, что мы построили и кем мы стали.

Спасибо за то, что всегда любила Лайлу как свою собственную, за то, что была моим спокойствием, моей поддержкой, моим голосом разума, моим смехом, моими объятиями, моим танцем под дождём, моим счастьем, моим домом.

Мы всегда мечтали создать свою семью. Мне не верится, что у нас скоро появится ребёнок! Лайле не терпится стать старшей сестрой! Люблю тебя потому, что Вселенная способствовала нашей встрече", - написала 35-летняя американка.

37-летняя Петракова - победительница Евролиги, четырёхкратная чемпионка России. Завершила карьеру в 2017 году, выступая за екатеринбургский УГМК.

Кэндис Паркер является двукратной олимпийской чемпионкой (2008, 2012) в составе сборной США по баскетболу. За время своей карьеры она выступала за "Лос-Анджелес Спаркс", УГМК, "Гуандун Долфинс", "Фенербахче", "Синьцзян Ташань Дирс" и "Чикаго Скай".