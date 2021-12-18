Сб, 18.12.2021
Рост в два раза за пару дней - такого темпа распространения не было ни у одного штамма. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Фото ⟩ Яркие образы звезд: Лобода в золоте, Таюрская в спортивках и Бузова с бантом

В преддверии зимних праздников звезды посещают массу вечеринок и принимают участие в многочисленных съемках. Порой их желание быть оригинальными выливается в настолько смелые образы, что это отмечают зрители, журналисты и коллеги. Отметим некоторые наряды, в которых знаменитости появились в декабре этого года. 

Ольга Бузова и гигантский бант на голове. В таком виде звезда появилась на премьере фильма "Ёлки-8". 

Ани Лорак без белья.

Певица выбрала для съемок довольно отеровенное платье с глубоким разрезом. Зрители решили, что звезда и вовсе не надела нижнее белье. Хотя, если приглядеться, то можно заметить, что у артистки надет комтюи телесного цвета, который все маскирует.

Анита Цой соединила шик а-ля Дженнифер Лопес и спортивные штаны. Не все фолловеры это оценили. 

Кети Топурия старается не повторяться. На каждый свой выход звезда примеряет новый образ.

Необычное платье выбрала Клава Кока. 

Светлана Лобода доказывает - золотых цепей мало не бывает!

На концерте группы "Земляне" Наргиз появилась с рожками.

На премии "Золотой граммофон" Полина Гагарина появилась в шляпе.

Последнее мероприятие Юлия Ковальчук была в платье с пайетками.

Юлия Барановская добавила в свой образ немного японских мотивов.

Мода циклична! Соня Таюрская тоже решила принарядиться в спортивное.

Новая куртка Филиппа Киркорова опять вызвала споры в Сети про оскорбление чувств верующих.


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