Фото ⟩ Яркие образы звезд: Лобода в золоте, Таюрская в спортивках и Бузова с бантом

Ольга Бузова и гигантский бант на голове. В таком виде звезда появилась на премьере фильма "Ёлки-8".

Ани Лорак без белья.

Певица выбрала для съемок довольно отеровенное платье с глубоким разрезом. Зрители решили, что звезда и вовсе не надела нижнее белье. Хотя, если приглядеться, то можно заметить, что у артистки надет комтюи телесного цвета, который все маскирует.

Анита Цой соединила шик а-ля Дженнифер Лопес и спортивные штаны. Не все фолловеры это оценили.

Кети Топурия старается не повторяться. На каждый свой выход звезда примеряет новый образ.

Необычное платье выбрала Клава Кока.

Светлана Лобода доказывает - золотых цепей мало не бывает!

На концерте группы "Земляне" Наргиз появилась с рожками.

На премии "Золотой граммофон" Полина Гагарина появилась в шляпе.

Последнее мероприятие Юлия Ковальчук была в платье с пайетками.

Юлия Барановская добавила в свой образ немного японских мотивов.

Мода циклична! Соня Таюрская тоже решила принарядиться в спортивное.