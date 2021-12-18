Фото ⟩ Яркие образы звезд: Лобода в золоте, Таюрская в спортивках и Бузова с бантом

Ольга Бузова и гигантский бант на голове. В таком виде звезда появилась на премьере фильма "Ёлки-8".
Певица выбрала для съемок довольно отеровенное платье с глубоким разрезом. Зрители решили, что звезда и вовсе не надела нижнее белье. Хотя, если приглядеться, то можно заметить, что у артистки надет комтюи телесного цвета, который все маскирует.
Анита Цой соединила шик а-ля Дженнифер Лопес и спортивные штаны. Не все фолловеры это оценили.
Кети Топурия старается не повторяться. На каждый свой выход звезда примеряет новый образ.
Необычное платье выбрала Клава Кока.
Светлана Лобода доказывает - золотых цепей мало не бывает!
На концерте группы "Земляне" Наргиз появилась с рожками.
На премии "Золотой граммофон" Полина Гагарина появилась в шляпе.
Последнее мероприятие Юлия Ковальчук была в платье с пайетками.
Юлия Барановская добавила в свой образ немного японских мотивов.
Мода циклична! Соня Таюрская тоже решила принарядиться в спортивное.
Новая куртка Филиппа Киркорова опять вызвала споры в Сети про оскорбление чувств верующих.