Видео ⟩ "Чуть было не родил": Жуков о скандальной статье, вышедшей в 90-х

Группа "Руки вверх" не часто становилась героем желтой прессы. Редко была замешана в каких-либо скандалах. Да, были какие-то публикации, о том, что они с Алексеем Потехиным живут в одном номере, много пьют и состоят в отношениях с друг другом. Но однажды Сергею позвонил друг, который работал в типографии.

"Сергей держись", "Это кошмар" - сказал он, объяснив, что тираж выйдет завтра и он ничего сделать не может. На вопросы Жукова о том, что там написано, мужчина лишь ответил, что там говорится о том, что певец проводил время в отеле с проститутками и даже есть какие-то фото.

После этого звонка Сергей Жуков был на нервах. Он прилетел с гастролей в Москву и стал искать злополучную газету.

"Смотрю, а там какой-то мужик с какими-то девушками... Просто другой мужик. Вообще... Я смотрю везде совершенно другой мужик", - рассказывает артист.

Внизу статьи маленькими буквами было написано: "Редакция пригляделась, поняли что на фото не Сергей Жуков".

"Я чуть было не родил в тот момент", - признается он.

Артист понимал, что не может быть таких фото, но все равно переживал. Он подчеркнул, что тогда журналистика была на таком уровне.