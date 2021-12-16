Чт, 16.12.2021
Когда я пришла к маме, - она излучала полное принятие. Вообще. Безусловную любовь. В этих качествах - принятии и любви - ребенок исцеляется. Мадлена, воспитанная в приемной семье
Мадлена, воспитанная в приемной семье

Видео ⟩ "Чуть было не родил": Жуков о скандальной статье, вышедшей в 90-х

Сергей Жуков ФОТО: Кадр из видео

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков дал интервью Алене Жигаловой в ее YouTube-программе "Алена, блин!". Артист рассказал о нынешних отношениях с бывшим участником Алексеем Потехиным, скандалах и новом сериале "Евгенич". 

Группа "Руки вверх" не часто становилась героем желтой прессы. Редко была замешана в каких-либо скандалах. Да, были какие-то публикации, о том, что они с Алексеем Потехиным живут в одном номере, много пьют и состоят в отношениях с друг другом. Но однажды Сергею позвонил друг, который работал в типографии. 

"Сергей держись", "Это кошмар" - сказал он, объяснив, что тираж выйдет завтра и он ничего сделать не может. На вопросы Жукова о том, что там написано, мужчина лишь ответил, что там говорится о том, что певец проводил время в отеле с проститутками и даже есть какие-то фото. 

После этого звонка Сергей Жуков был на нервах. Он прилетел с гастролей в Москву и стал искать злополучную газету. 

"Смотрю, а там какой-то мужик с какими-то девушками... Просто другой мужик. Вообще... Я смотрю везде совершенно другой мужик", - рассказывает артист. 

Внизу статьи маленькими буквами было написано: "Редакция пригляделась, поняли что на фото не Сергей Жуков". 

"Я чуть было не родил в тот момент", - признается он.

Артист понимал, что не может быть таких фото, но все равно переживал. Он подчеркнул, что тогда журналистика была на таком уровне. 

Видео: интервью с Сергеем Жуковым


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