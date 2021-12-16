Чт, 16.12.2021
Если бы мама не приняла меня безусловно и не открыла мне свое сердце, то, наверно, я бы спилась и повесилась где-то. Мадлена, воспитанная в приемной семье
Мадлена, воспитанная в приемной семье

Бусулис, Стибелис и другие звезды поздравят тысячи сеньоров по всей Балтии

ФОТО: Пресс-фото

Уже второй год проходит большой рождественский концерт для постояльцев и работников центров социального ухода. Мероприятие пройдет 22 декабря в 10:00 в онлайн-формате. Зрителями концерта станут тысячи сеньоров из более, чем 160 домов престарелых, социальных центров и пансионатов по всей Балтии.

Специальные выступления и теплые поздравления подготовили десятки популярных исполнителей, музыкантов и общественных деятелей из Латвии, Литвы и Эстонии.

В праздничном концерте примут участие: Интарс Бусулис, Натали Тумшевиц-Эргле, Ольга Раецка, Денис Пашкевич, Ольга Пирагс, Янис Стибелис, Кристина Эхин, Сильвер Сепп, Март Сандер и многие другие. Свои праздничные обращения и пожелания произнесут также государственные лица и руководители областных самоуправлений.

Всего в программе "Большого семейного рождественского поздравления 2021" прозвучит более 60 музыкальных номеров и поздравлений.

Трансляция мероприятия состоится в ZOOM по ссылке.

ФОТО: Пресс-фото

"В настоящее время общение родных и близких с пожилыми людьми, находящимися в пансионатах и центрах ухода, значительно сокращено. Мы хотим с помощью нашего мероприятия сократить эту дистанцию, окружить заботой, наполнить теплом сердца тех, кто далеко, кто наиболее остро ощущает одиночество и ждет настоящего праздника. Это событие объединит как пожилых людей, так и артистов и общественных деятелей из стран Балтии - и вместе мы станем Большой Семьей, в которой все поддерживают друг и друга и дарят тепло и самые сердечные поздравления. Наша общая цель - единение, благополучие, поддержка, забота и благодарность нашим матерям, отцам, бабушкам, дедушкам и всем людям, кто строил наше общество и направлял нас в жизни", - рассказывают организаторы акции. 

ФОТО: Пресс-фото

Праздничное мероприятие уже второй год организует cеть центров по уходу за сеньорами Senior Group. Создатели благодарят всех, кто поддержал идею и подарил возможность пожилым людям встретить Рождество в атмосфере большой дружной семьи.


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