В Эстонии разрешили мероприятия на Новый год

По словам исполняющего обязанности премьер-министра, министра госуправления Яака Ааба, отступление от требований будет действовать с 31 декабря до 6:00 второго января.

Министр отметил, что статистика заболеваемости коронавирусом в данный момент находится в Эстонии на плато, в связи с чем научный совет и Департамент здоровья рекомендовали не сильно ослаблять имеющиеся ограничения.