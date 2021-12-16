Чт, 16.12.2021
Ребенку лучше, когда он зовет кого-то мамой. Это такая потребность. Тогда и состояние становится лучше и как-то психологически легче, когда у тебя есть люди, которых ты можешь назвать мамой и папой. Особенно мамой. Мадлена, воспитанная в приемной семье
Мадлена, воспитанная в приемной семье

В Эстонии разрешили мероприятия на Новый год

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Правительство Эстонии в четверг решило временно отменить действующее ограничение на проведение мероприятий в помещениях до 23:00.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра, министра госуправления Яака Ааба, отступление от требований будет действовать с 31 декабря до 6:00 второго января.

Министр отметил, что статистика заболеваемости коронавирусом в данный момент находится в Эстонии на плато, в связи с чем научный совет и Департамент здоровья рекомендовали не сильно ослаблять имеющиеся ограничения.

По словам Ааба, индекс заражаемости в Эстонии сейчас около единицы, распространение заражений приостановилось, однако в странах даже с высоким уровнем вакцинации распространение коронавируса очевидно растет.


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