Майя Гурбанбердиева и её невероятная история преодоления

22-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира, а также трёхкратной чемпионкой Европы в микст-дуэте. Помимо многочисленных наград Майя может похвастаться невероятной историей преодоления, о которой сегодня и пойдёт речь.

Её звёздный час - это, несомненно, чемпионат мира 2019 года в Кванджу, где 20-летняя на тот момент спортсменка в паре с Александром Мальцевым выиграла сначала техническую программу, а потом и произвольную.

Казалось, что это только начало громких побед, но внезапно всё пошло наперекосяк...

На соревнованиях в Южной Корее Майя получила тяжёлую травму и могла закончить со спортом. По крайней мере, специалисты говорили, что шансов вернуться у неё нет. В конце 2019 года Майя перенесла операцию на плече.

"К сожалению, это уже не первая операция на плече. Поэтому те, кто думает, что синхронное плавание не травмоопасный вид спорта, вы, ой как сильно ошибаетесь", - написала спортсменка в Instagram.

Восстановление заняло шесть месяцев. Это очень большой срок, учитывая, что у Майи есть партнёр, который ждал, когда она сможет вернуться в воду. "Первое возвращение в бассейн? Думала, что утону! Чувство воды пропадает очень быстро. Уму непостижимо, как некоторые девочки умудряются вернуться после рождения ребёнка", - цитирует Майю "Спорт-Экспресс".

Синхронистка верит в судьбу, которая послала ей замечтальеного хирурга. Он был единственным, кто сказал, что Майя сможет вернуться после операции, в то время как остальные, включая тренеров, говорили, что можно заканчивать.

"Я не хотела в это верить. Я убеждена, что нет ничего невозможно. Если тебе, конечно, просто не оторвало руку. Да и то могут быть варианты...", - говорит Майя.

На этом проблемы в жизни девушки не закончились и появилась новость о том, что смешанные дуэты в синхронном плавании не вошли в программу соревнований на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Для одного из самых титулованных дуэтов в лице Мальцева и Гурбанбердиевой это была очень неприятная новость, так как ещё на какое-то время пришлось отложить мечту об олимпийской медали.

Гурбанбердиева на пресс-конференции по итогам чемпионата Европы заявила, что готова ждать возможности выступить на Олимпийских играх до 30 или 35 лет.