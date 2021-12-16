В Сейме поддержали запрет на выдачу ВНЖ за инвестиции

Изменения коснуться норм, которые ранее разрешали выдавать ВНЖ иностранцам, которые покупали недвижимость или беспроцентные государственные ценные бумаги или вкладывались в обязательства кредитного учреждения, тем самым инвестируя в латвийское народное хозяйство.

Однако, иностранцы по-прежнему могут получить ВНЖ, сделав вклад в общество капитала.

Люди с уже выданным ВНЖ, чтобы претендовать на его продление разрешения, могут продолжать выполнять свои обязательства перед Латвией.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что этот законопроект разработан для создания сбалансированной системы въезда в страну, которая соответствует интересам Латвии.