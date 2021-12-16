В Сейме поддержали запрет на выдачу ВНЖ за инвестиции
Сейм в четверг, 16 декабря, концептуально поддержал законопроект об иммиграции, который предусматривает частичный отказ от выдачи временного вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.
Сейм в четверг, 16 декабря, концептуально поддержал законопроект об иммиграции, который предусматривает частичный отказ от выдачи временного вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.
Изменения коснуться норм, которые ранее разрешали выдавать ВНЖ иностранцам, которые покупали недвижимость или беспроцентные государственные ценные бумаги или вкладывались в обязательства кредитного учреждения, тем самым инвестируя в латвийское народное хозяйство.
Однако, иностранцы по-прежнему могут получить ВНЖ, сделав вклад в общество капитала.
Люди с уже выданным ВНЖ, чтобы претендовать на его продление разрешения, могут продолжать выполнять свои обязательства перед Латвией.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что этот законопроект разработан для создания сбалансированной системы въезда в страну, которая соответствует интересам Латвии.
Нормы, относящиеся к въезду и проживанию граждан стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также членов их семей, включены в отдельный законопроект.