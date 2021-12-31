Алексия Путельяс - Месси в платье, или обладательница женского "Золотого мяча"

Лучшей футболисткой по итогам 2021 года была признана 27-летняя испанка Алексия Путельяс, которая является капитаном "Барселоны".

Женский "Золотой мяч" учреждён в 2018 году. Испанка стала третьим в истории лауреатом этой премии. В 2018 году награду получила норвежская футболистка Ада Хегерберг, в 2019-м - американка Меган Рапино.

Награду Путельяс вручал Килиан Мбаппе, а в Twitter "Барселоны" Алексию назвали "королевой мира":

Если вокруг мужского "Золотого мяча" было очень много споров, то с женским всё было гораздо проще. В прошлом сезоне женская "Барселона" победила в Лиге чемпионов, а Путельяс в решающем матче против "Челси" забила гол и сделала голевую передачу. В итоге каталонские футболистки одержали разгромную победу - 4:0.

В минувшем сезоне Алексия забила 27 голов и отдала 19 голевых передач во всех турнирах, что позволило ей выделяться среди остальных номинанток на "Золотой мяч". Касательно статистики Алексии стоит добавить, что она играет на позиции центрального полузащитника.

Интересно, что Алексия не воспитанница "Барселоны". В детстве она провела год в академии, но "Барса" не увидела в ней потенциал и забраковала футболистку.

Алексия начала свою профессиональную карьеру в "Эспаньоле", затем провела один сезон в "Леванте", а в 2012 году вновь оказалась в "Барселоне". В новой команде она быстро стала ключевым игроком и уже в первом сезоне выиграла чемпионат Испании, Кубок Королевы и Кубок Каталонии.

С 2012 года Алексия сыграла за "Барселону" в 364 матчах и забила 157 голов за клуб во всех турнирах. Благодаря этим показателям она стала вторым бомбардиром в истории "Барселоны", уступая лишь Дженнифер Эрмосо, которая также в этом году претендовала на "Золотой мяч".

Алексия Путельяс является сторонником каталонского движения за независимость, но это не отменяет её успехов за национальную сборную Испании. Она дважды (2010, 2011) становилась чемпионкой Европы U-17, а также серебряным призёром чемпионата Европы U-19, который прошёл в 2012 году.

За две недели до начала Евро-2012 скончался отец Алексии, который имел непосредственное влияние на дочь. Именно он привил ей любовь к футболу, а в детстве водил её на стадион "Камп Ноу". К сожалению, отец не увидел главных успехов в жизни дочери.

Выходя на поле и празднуя гол, Алексия поднимает пальцы в направлении неба в память об ушедшем отце. "Золотой мяч" она также посвятила ему: "Где бы ты ни был, это для тебя, папа. Надеюсь, ты гордишься своей дочерью", - сказала футболистка.

В детстве Алексия боготворила Андреса Иньесту, Роналдиньо и Ривалдо, которые так же, как и она, блистали в "Барселоне". Её саму часто сравнивают с другой легендой каталонского клуба - Лионелем Месси.