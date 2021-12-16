В российском суде упомянули армию РФ на Донбассе, в Кремле это назвали ошибкой

Обвиняемый - заместитель регионального управляющего предприятия "Технология" по фамилии Забалуев. Он был признан виновным по статье о посредничестве во взятке и приговорен к пяти с половиной годам колонии. Сообщается, что в январе-ноябре 2019 года Забалуев передал 990 тысяч рублей (менее 12 тысяч евро) от своего начальника руководителю Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа.

Внимание СМИ привлекло упоминание в приговоре того факта, что в должностные обязанности Забалуева входили закупка и продажа продовольствия, которое "предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР".

В документе говорится, что "поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада" один раз в две недели. Каждый раз в ДНР и ЛНР отправлялись более чем 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн.

"В ассортимент поставляемого продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 миллионов рублей (1,56 млн евро)".

Приговор позволяет заключит о поставках в 2018-2019 годах. Как отмечают СМИ, по прикидкам, поставки 1300 тонн продовольствия раз в две недели хватило бы для обеспечения примерно 26 тысяч человек.

Забалеув заявил, что каждый водитель получал за рейс 65-80 тысяч рублей (780-960 евро) "в связи со сложностью и опасностью маршрута". На границе, по его словам, с грузовиков снимали номера госрегистрации, водители отдавали документы и "под охраной принимающей стороны следовали к месту разгрузки". Перед отправкой их проверял россиянин в звании майора, но суд установил, что этот человек не служил в армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя случившееся, сказал, отрицает, что в республиках Донбасса есть военные из России.

"Ну, наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил Российской Федерации на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы Российской Федерации есть на территории Российской Федерации. Гуманитарная помощь постоянно поставляется, вы знаете об этом. Она поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой помощи. Но ни о каких поставках, тех которые вы процитировали, речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ", - заявил представитель Кремля.