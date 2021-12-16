Права или студенческий вместо паспорта: предложение передано комиссиям Сейма

Депутаты Мартиньш Штейнс ("Для развития/За!"), Юрис Пуце ("Для развития/За!"), Райвис Дзинтарс (Национальное объединение), Юрис Юрашс (Новая консервативная партия) и Айнар Латковскис ("Новое Единство") предлагают внести в закон норму о том, что вместе с сертификатом Covid-19 можно будет предъявлять один из следующих документов: удостоверение личности, водительское удостоверение, удостоверение школьника, студента или пенсионера.

Как сообщалось ранее, соответствующие поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19 подали и члены партии "Для развития/За!" - министр внутренних дел Мария Голубева и министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Как указал Павлютс, пандемия и так осложняет повседневную жизнь людей. Если есть возможность в какой-то мере облегчить ее, то такую возможность необходимо использовать.

В настоящее время многие услуги доступны только при предъявлении свидетельства о вакцинации, и очень неудобно, что единственным документом, удостоверяющим личность человека, является паспорт или удостоверение личности, сказала Голубева. Поэтому планируется расширить перечень документов удостоверениями, которыми люди пользуются ежедневно.