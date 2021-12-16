Вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет начинает и VCA. Как записаться?

"Мы видим, что пандемия в Латвии каждый день затрагивает и самых маленьких – дошкольников и учеников, которые ежедневно приносят вирус Covid-19 домой, таким образом часто заражая и других членов семьи. Благодаря нашему богатому опыту вакцинации, в наших медицинских учреждениях есть все предпосылки уверенно и в короткие сроки подготовиться к началу вакцинации от Covid-19 детей от 5 до 11 лет.

Для вакцинации будут использоваться вакцины Pfizer/BioNTech для детей, при этом вторая доза рекомендуется через три месяца.

В качестве наиболее удобного способа зарегистрироваться для вакцинации мы предлагаем сайт электронной регистрации в интернете, и сейчас родители уже проявляют интерес к вакцинации детей", – говорит Стелла Лапиня, председатель правления VCA.

VCA предлагает электронную регистрацию на сайте www.epoliklinika.lv как наиболее удобный вариант. Можно записаться и по телефону 67799977. В целях дополнительной безопасности вакцинация детей до 11 лет в медицинских центрах VCA будет отделена от потока других вакцинируемых.