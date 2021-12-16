За клевету на полицейского в Facebook - штраф в размере 860 евро

Как сообщил Профсоюз работников внутренних дел (LIDA), в законе о полиции сказано, что сотрудник полиции находится под защитой государства и оно охраняет его честь и достоинство. В свою очередь, клевета в отношении сотрудника полиции осуждается в установленном законами Латвии порядке. Однако практика свидетельствует о том, что вопросы, связанные с клеветой на работников полиции, и их решение были и остаются в руках самих полицейских, несмотря на сказанное в законе.

При этом в Латвии и в Европе в целом растет число случаев, когда сотрудники полиции подвергаются физическому насилию и клевете, в том числе и в соцсетях. Опыт LIDA свидетельствует, что в таких случаях профсоюз - единственный, кто поддерживает желание сотрудников полиции призвать виновных к ответственности.

В качестве одного из ярчайших примеров последнего времени профсоюз упомянул принятое в октябре Латгальским окружным судом решение оставить в силе решение Даугавпилсского суда, согласно которому лицо обвиняется в клевете в средствах массовой информации. Это лицо признано виновным и оштрафовано на 860 евро. Кроме того, виновный должен выплатить сотруднику полиции компенсацию в размере 800 евро.

В чем суть дела?

В 2020 году обвиняемый в качестве мести разместил в своем профиле в Facebook лично созданные комментарии на русском языке - "О деле мента-беспредельщика", "Ментам в Даугавпилсе закон не писан", "Пи**ры", "Возбужденный мент" и другие, а также добавлял под ними осознанно ложные и обвиняющие конкретного сотрудника полиции комментарии. Назвав полицейского по имени, лицо публично оскорбляло его различными уничижающими словами.

Как следует из материалов дела, сотрудник полиции ранее с этим человеком знаком не был. В соответствии со своими служебными обязанностями в феврале 2020 года полицейский пригласил упомянутое лицо в полицию для дачи пояснения в связи с оставлением места ДТП. За это нарушение он как должностное лицо принял решение о привлечении упомянутого лица к административной ответственности и применении наказания. Лицо оспорило решение у вышестоящего должностного лица Госполиции, а затем и в суде. Наложенное наказание в суде было изменено, оставлен был лишь денежный штраф.

В это время сотрудник полиции на телефон получал присланные знакомыми комментарии о себе, которые в Facebook разместило призванное к ответственности лицо.

Из материалов дела следует, что призванный к ответственности в ходе досудебного процесса свою вину признал и сожалел о содеянном, однако в ходе расследования изменил свою позицию, пояснив, что упомянутые записи были созданы для самозащиты от самоуправства сотрудника полиции и чтобы проинформировать людей о его отношении, а не чтобы клеветать.

Суд расценил эти пояснения и отношение к обвинению как желание избежать ответственности.