ФОТО: Пресс-фото

Когда мы хотим порадовать любимого человека особым подарком к празднику, то погружаемся в глубокие раздумья о том, какой подарок будет действительно практичным и полезным. Так как учеба и работа уже длительное время идут в дистанционном режиме, каждый оценит мощный и соответствующий его потребностям ноутбук, поэтому эксперт технологической компании Huawei обобщил полезные советы, чтобы было легче сориентироваться в широком ассортименте и найти наиболее соответствующий ноутбук для своей второй половинки.

Начните с основных критериев: размера и дизайна

Одним из основных преимуществ ноутбука является его транспортабельность, поэтому при выборе нового устройства в подарок необходимо изучить вес и размер доступных в магазинах ноутбуков. Для получателя подарка, который все время находится в передвижениях, определенно будет важно, чтобы устройство можно было легко взять с собой и не возникло затруднений при выборе правильной сумки для его переноски.

«В настоящее время разработчики технологий уделяют особое внимание эргономичному и удобному в эксплуатации дизайну, поэтому и ноутбуки становятся все мощнее и все легче. Например, новый Huawei MateBook X Pro 2021 весит всего лишь 1,33 кг и имеет толщину 14,6 мм, что позволяет легко положить его в любую ручную сумку или рюкзак», – рассказывает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

Также следует подумать не только о столь важном удобстве, но и о дизайне устройства. И у женщин, и у мужчин могут быть разные пожелания относительно дизайна, поэтому надо подумать о том, устройство какого цвета и из какого материала могло бы прийтись получателю подарка по душе. «Нередко женщины выбирают ноутбуки необычного дизайна, например, более яркого цвета или с корпусом из разных материалов. Мужчинам, напротив, больше нравятся классические цвета и прочные материалы, чтобы устройство служило как можно дольше. Но может быть и наоборот, главное –знать вкус и желания своего партнера. Возможно, имеет смысл подобрать ноутбук по цвету к уже имеющемуся смартфону. Huawei предлагает цвета и поклонникам уникального дизайна, которым понравится ноутбук изумрудно-зеленого цвета, и ценителям классики, которые хотят иметь устройство в минималистичном стиле», – рекомендует М. Тиллерс.

Мощность и производительность в соответствии с выполняемыми задачами

Следующий критерий во многом зависит от того, в каких целях получатель подарка будет использовать ноутбук. Важно помнить о повседневных потребностях получателя подарка. Ноутбук может стать отличным подарком и для работы с текстами, и для творческой работы с различными программами для обработки фотографий и видео, которые обычно требуют большей мощности ноутбука.

ФОТО: Пресс-фото

«Любой ноутбук, предназначенный в подарок, должен быть мощным, чтобы справляться и с непривычными задачами, требующими большей мощности устройства, поэтому важно, чтобы выбранному ноутбуку ее хватало. Благодаря процессору Intel® CoreTM 11-го поколения и новой интегрированной системе охлаждения Huawei MateBook X Pro 2021 обеспечивает мгновенный процесс обработки изображений и видео, а также возможность выполнять несколько задач одновременно, не теряя времени на таких несовершенствах, как перегрев устройства при выполнении более объемных задач или неспособность сразу обработать входящую информацию. Так вы сможете быть уверены в том, что выбранный подарок не только доставит радость, но и станет надежным цифровым помощником, способствующим продуктивности использования», – рассказывает эксперт.

Дополнительные функции, облегчающие быт

Когда технические спецификации устройства оценены, приходит время подумать о разных функциях совместимости между устройствами, которые могут особенно пригодиться представителям разных профессий.

ФОТО: Пресс-фото

«Huawei предлагает в своих устройствах функцию Huawei Share, которая облегчает выполнение повседневных задач. Например, чтобы перенести изображения с телефона, нужно лишь положить его на подставку ноутбука, и браузер телефона откроется на экране ноутбука, чтобы можно было быстро и удобно перенести разные файлы или ответить на полученные сообщения. Также эта функция позволяет соединять ноутбук с планшетом, чтобы увеличить рабочую поверхность или использовать планшет как экран для презентации. Эти функции особенно пригодятся тем пользователям, которые часто меняют местоположение во время работы или работают в творческой сфере, редактируя различные видео или фотоматериалы.