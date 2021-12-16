Чт, 16.12.2021
Когда я пришла к маме, - она излучала полное принятие. Вообще. Безусловную любовь. В этих качествах - принятии и любви - ребенок исцеляется. Мадлена, воспитанная в приемной семье
Мадлена, воспитанная в приемной семье

На улице Твайка в Риге - пожар повышенной опасности

ФОТО: Breaking LV/Twitter.com

Во второй половине дня в четверг в Риге, на Саркандаугаве, произошел пожар повышенной опасности в нежилом каменном здании, сообщает агентство LETA.

В 14 часов был получен вызов на улицу Твайка, где горел третий этаж нежилого каменного дома и конструкции крыши на площади в 300 квадратных метров.

Пострадавших в результате пожара нет.


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