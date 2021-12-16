На улице Твайка в Риге - пожар повышенной опасности
Во второй половине дня в четверг в Риге, на Саркандаугаве, произошел пожар повышенной опасности в нежилом каменном здании, сообщает агентство LETA.
Во второй половине дня в четверг в Риге, на Саркандаугаве, произошел пожар повышенной опасности в нежилом каменном здании, сообщает агентство LETA.
В 14 часов был получен вызов на улицу Твайка, где горел третий этаж нежилого каменного дома и конструкции крыши на площади в 300 квадратных метров.
Пострадавших в результате пожара нет.
🇱🇻 Ugunsgrēks Tvaika ielā 23 #Sarkandaugava #Rīga #Latvija. Notikumu vietā bloķēta satiksme.— BreakingLV (@breakinglv) December 16, 2021
📸 Karīna Krivoručko pic.twitter.com/PVy3wdUJT6