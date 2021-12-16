Фото ⟩ Заключен договор на строительство Novira Plaza в самом центре Риги

Новое офисное здание будет закончено до июня 2023 года.

Novira Plaza будет офисным зданием класса А, в целом в него будет инвестировано более 55 миллионов евро. 65% акций нового проекта принадлежат литовскому инвестиционному фонду Evernord Real Estate Fund III, в свою очередь 35% - девелоперу недвижимости Novira Capital.

Общая площадь здания составит примерно 30 000 квадратных метров, из них для аренды офисов будет предложено примерно 20 000 квадратных метров, а на первом этаже для аренды будет доступно примерно 3500 метров торговых площадей.

Архитекторы здания - Даце Путниня и Андрис Калинка их архитектурного бюро BB studija.

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В Латвии Novira Capital была зарегистрирована в 2019 году, основной капитал компании составил 2800 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Единственным владельцем компании является эстонская Novira Capital. За последние годы эстонская Novira Capital разработала несколько новых проектов, в том числе четыре больших офисных здания в центре Таллинна и более 300 квартир.