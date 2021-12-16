16 декабря в одном абзаце ⟩ Права вместо паспорта, обыск в банке и выражение недоверия Стакису и Кирсису

В Латвии началась вакцинация детей в возрасте 5-11 лет против Covid-19! С сегодняшнего дня и впредь любой ребенок в возрасте от пяти лет сможет получить прививку против Covid-19, однако вакцинация будет особенно рекомендована детям с различными хроническими заболеваниями, такими как избыточный вес, диабет, тяжелые нарушения иммунной системы, хронические сердечно-сосудистые и почечные болезни, а также онкология. Стоит отметить, что Veselības centru apvienība начнет вакцинацию детей в пятницу, 17 декабря, но запись уже открыта.