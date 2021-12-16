16 декабря в одном абзаце ⟩ Права вместо паспорта, обыск в банке и выражение недоверия Стакису и Кирсису

А вы уже осознали, что на следующей неделе Рождество? Да, до него осталось всего чуть-чуть, однако до праздников нас ждет еще много интересных (и не очень событий). Рассказываем о самом главном за четверг!
В Латвии началась вакцинация детей в возрасте 5-11 лет против Covid-19! С сегодняшнего дня и впредь любой ребенок в возрасте от пяти лет сможет получить прививку против Covid-19, однако вакцинация будет особенно рекомендована детям с различными хроническими заболеваниями, такими как избыточный вес, диабет, тяжелые нарушения иммунной системы, хронические сердечно-сосудистые и почечные болезни, а также онкология. Стоит отметить, что Veselības centru apvienība начнет вакцинацию детей в пятницу, 17 декабря, но запись уже открыта.
Чем себя порадовать?
И снова тест! Певица "Монеточка" поёт о том, что в девяностые убивали людей и все бегали абсолютно голые. Это, конечно, не совсем так. Давайте проверим, как хорошо вы помните, каким был спорт в 90-е!
Фото дня
Вид из кинотеатра, частично разрушенного во время торнадо в Мэйфилде, штат Кентукки.