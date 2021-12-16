Чт, 16.12.2021
Когда я пришла к маме, - она излучала полное принятие. Вообще. Безусловную любовь. В этих качествах - принятии и любви - ребенок исцеляется. Мадлена, воспитанная в приемной семье
Мадлена, воспитанная в приемной семье

16 декабря в одном абзаце ⟩ Права вместо паспорта, обыск в банке и выражение недоверия Стакису и Кирсису

Проверка QR-кодов в торговых центрах ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

А вы уже осознали, что на следующей неделе Рождество? Да, до него осталось всего чуть-чуть, однако до праздников нас ждет еще много интересных (и не очень событий). Рассказываем о самом главном за четверг!

События дня в одном абзаце

У кого-то четверг точно не задался - в одном из банков Латвии проведен обыск, дело связано с отмыванием денег. Между тем, в Риге кресло под мэром не зашаталось, как это происходит обычно, а заскользило - неубранные улицы и поломанные конечности рижан привели к созыву заседания о выражении недоверия Стакису и Кирсису. Решено: вместе с ковид-сертификатом можно будет показывать права или студенческий. Вот, почему стоит думать, о чем пишешь - за клевету на полицейского в Facebook вынесли штраф в размере 860 евро. Сейм усложнил усыновление детей за границу. Неожиданно: в суд передано первое в Латвии дело об "обучении терроризму", а иммунолога Никифоренко еще несколько пациенток обвиняют в сексуальном насилии. Плохие новости от Думписа - в январе-феврале нас не ждет ничего хорошего. Несколько заголовков, на которые стоит обратить внимание: Европа хочет отказаться от природного газа, "Если бы не мама, я, наверно, спилась бы и повесилась", "Наказание за влюбленность - 25 лет в темноте, гнили и собственных экскрементах".

Все обсуждают

В Латвии началась вакцинация детей в возрасте 5-11 лет против Covid-19! С сегодняшнего дня и впредь любой ребенок в возрасте от пяти лет сможет получить прививку против Covid-19, однако вакцинация будет особенно рекомендована детям с различными хроническими заболеваниями, такими как избыточный вес, диабет, тяжелые нарушения иммунной системы, хронические сердечно-сосудистые и почечные болезни, а также онкология. Стоит отметить, что Veselības centru apvienība начнет вакцинацию детей в пятницу, 17 декабря, но запись уже открыта.

Чем себя порадовать?

И снова тест! Певица "Монеточка" поёт о том, что в девяностые убивали людей и все бегали абсолютно голые. Это, конечно, не совсем так. Давайте проверим, как хорошо вы помните, каким был спорт в 90-е!

Фото дня

ФОТО: Shawn Triplett

Вид из кинотеатра, частично разрушенного во время торнадо в Мэйфилде, штат Кентукки.


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