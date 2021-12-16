Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала

Матч прошёл в Москве на стадионе "ЦСКА-Арена" и завершился со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Единственную шайбу на 48-й минуте матча забросил защитник сборной России Вячеслав Войнов, которому ассистировал Никита Гусев.

Сегодня первый матч на турнире проведут сборные Чехии и Финляндии. Этот матч является вынесенным и будет сыгран в Праге на "О2-Арене".

Напомним, в стартовом матче Кубка Первого канала российская команда обыграла Канаду (4:3). Следующий матч подопечные Алексея Жамнова проведут в субботу, 18 декабря, с командой Чехии. Начало встречи - в 17:30 по латвийскому времени.