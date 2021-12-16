Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции во втором матче Кубка Первого канала.
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции во втором матче Кубка Первого канала.
Матч прошёл в Москве на стадионе "ЦСКА-Арена" и завершился со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Единственную шайбу на 48-й минуте матча забросил защитник сборной России Вячеслав Войнов, которому ассистировал Никита Гусев.
Сегодня первый матч на турнире проведут сборные Чехии и Финляндии. Этот матч является вынесенным и будет сыгран в Праге на "О2-Арене".
Напомним, в стартовом матче Кубка Первого канала российская команда обыграла Канаду (4:3). Следующий матч подопечные Алексея Жамнова проведут в субботу, 18 декабря, с командой Чехии. Начало встречи - в 17:30 по латвийскому времени.
Отметим, что россияне провели второй матч в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года, которая впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали.