"Насиловали полгода". Новая информация о побеге женщины из рук убийцы под Краславой

После произошедшего с Bez Tabu связалась и женщина, проживающая в Риге. Ей принадлежит недвижимость, на которой было совершено преступление. Пожелав сохранить анонимность, хозяйка дома рассказала, что несколько лет назад сдала конкретный дом гражданскому мужу Натальи, дав ему таким образом место жительства, и надеялась, что он сможет вернуться в общество после тюрьмы.

После кровавой декабрьской ночи хозяйка дома старается помочь пострадавшей. Она поддерживает с ней контакт. В разговорах жертва насилия открыла информацию, которая шокирует. Гражданский муж в ту ночь стал ужасающе агрессивным после того, как она рассказала, что его же друзья, члены одной семьи - отец и сын - многократно сексуально ее использовали. Вместо того, чтобы поступить адекватно, например, сообщив об этом стражам порядка, мужчина, вероятно, проявил ревность.

"Те двое принудили ее заниматься сексуальными действиями, используя то, что у нее есть инвалидность, что влияло на ментальное здоровье Надежды. Она такая доверчивая как ребенок. Инвалидность с самого детства дают не просто так. С лета ее сексуально использовали те двое мужчин. Пригрозили ножом и пистолетом, после изнасилования сказали, чтобы никому не рассказывала, в том числе и гражданскому мужу. Она сказала, что последний раз ее использовали 29 октября. Однако она все-таки решила рассказать об этом Зигмунду, и он так отреагировал", - рассказала хозяйка дома.

Сказанное владелицей дома передаче подтвердила и Надежда.

"Меня насиловали полгода. Давали деньги, использовали, считая дурочкой. Использовали, издевались.

Принуждали и делали, что хотели! И угрожали. Пьяные приходили с пистолетом и ножом. Я ничего Зигмунду не говорила. Когда сказала, сильно избил", - вспомнила пострадавшая.

Надежда рассказала передаче, что один раз ее изнасиловали в арендованном Зигмундом доме, когда его не было дома, а также многократно по месту жительства двух его друзей, куда насильники принуждали ее ходить.

Послушав рекомендации хозяйки дома, Надежда рассказала о длительном сексуальном насилии и стражам порядка. Начат уголовный процесс.

Передаче известно, что в отличие от гражданского мужа Надежды виновным в сексуальном насилии арест в виде меры пресечения применен не был. Команде Bez tabu встретить их по месту жительства не удалось.

Теперь же хозяйка дома в Шкелтовской волости боится теперь и за свою недвижимость.

"Надежда, даже родственница Зигмунда и соседи рассказывали мне, что там происходят оргии, приходят компании, все нюхают белый порошок. там происходит и браконьерство.

Обо всем этом я писала в полицию. Говорила, что мне известно, где находится эта группировка, которая занимается нелегальным оборотом оружия. Сказала, что там даже взрывают гранаты. Один раз недвижимость расстреляли из оружия. Кроме того, сказала, что регулярно передвигается на машине без прав. Все это рассказали местные, которые там живут. Сейчас я понимаю, что я - дурочка, которая все это писала полиции, все эти романы. Мне надоело писать!" - заявила хозяйка дома.

После событий кровавой декабрьской ночи в доме, арендуемым Зигмундом, было найдено огнестрельное оружие, патроны и несколько ручных гранат.