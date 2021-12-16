Сборная Латвии по футболу узнала соперников по Лиге наций

Жеребьёвку провели директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти, бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес, бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета и директор по коммуникациям УЕФА Педру Пинту.

По итогам жеребьёвки сборная Латвии оказалась в группе D1 вместе с Андоррой и Лихтенштейном. Третьим соперником латвийской команды станет проигравшая сборная пары Казахстан/Молдова.

Полные итоги жеребьёвки :

Группа A1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция

Группа A2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания

Группа A3: Венгрия, Англия, Германия, Италия

Группа A4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия

Группа B1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина

Группа B2: Албания, Израиль, Россия, Исландия

Группа B3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина

Группа B4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция

Группа C1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция

Группа C2: Кипр/Эстония (победитель этой пары сыграет в группе C2), Косово, Греция, Северная Ирландия

Группа C3: Казахстан/Молдова (победитель этой пары сыграет в группе C3), Азербайджан, Беларусь, Словакия

Группа C4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария

Группа D1: Латвия, Андорра, Казахстан/Молдова (победитель этой пары сыграет в группе C3), Лихтенштейн

Группа D2: Сан-Марино, Кипр/Эстония, (победитель этой пары сыграет в группе D1), Мальта

*Распределение по корзинам происходит согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.

Напомним, победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше, а последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.