Сборная Латвии по футболу узнала соперников по Лиге наций
В четверг, 16 декабря, в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023.
В четверг, 16 декабря, в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023.
Жеребьёвку провели директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти, бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес, бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета и директор по коммуникациям УЕФА Педру Пинту.
По итогам жеребьёвки сборная Латвии оказалась в группе D1 вместе с Андоррой и Лихтенштейном. Третьим соперником латвийской команды станет проигравшая сборная пары Казахстан/Молдова.
Полные итоги жеребьёвки:
Группа A1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция
Группа A2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания
Группа A3: Венгрия, Англия, Германия, Италия
Группа A4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия
Группа B1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина
Группа B2: Албания, Израиль, Россия, Исландия
Группа B3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина
Группа B4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция
Группа C1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция
Группа C2: Кипр/Эстония (победитель этой пары сыграет в группе C2), Косово, Греция, Северная Ирландия
Группа C3: Казахстан/Молдова (победитель этой пары сыграет в группе C3), Азербайджан, Беларусь, Словакия
Группа C4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария
Группа D1: Латвия, Андорра, Казахстан/Молдова (победитель этой пары сыграет в группе C3), Лихтенштейн
Группа D2: Сан-Марино, Кипр/Эстония, (победитель этой пары сыграет в группе D1), Мальта
*Распределение по корзинам происходит согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций.
Напомним, победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше, а последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.
Матчи первого тура пройдут со 2 по 8 июня 2022 года, матчи второго - с 8 по 14 июня, а третий тур будет сыгран с 22 по 27 сентября.