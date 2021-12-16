В Дарзциемсе молодой человек выжил под колесами фуры

В 15:30 в Риге на перекрестке улиц Дарзциема и Пилдас под колеса грузовика весом несколько десятков тонн попал парень.

Спустя некоторое время находившийся в сознании пострадавший был передан в руки медиков. Водитель фуры воздержался от комментариев о столкновении и его причинах, однако на разговор с Degpunktā согласились несколько свидетелей, которые были вместе со сбитым молодым человеком до момента прибытия медиков.

"Я ехал через перекресток на велосипеде и смотрю, на земле лежит человек, дрожит. Все в панике. Пытался ему помочь, как мог", - рассказал очевидец Марк.

В Службе неотложной медицинской помощи указали, что пострадавший не получил опасных для жизни травм и был доставлен в больницу, в свою очередь дорожная полиция зафиксировала происшествия, взяла показания свидетелей и передаст дело дальше.