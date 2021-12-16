Пт, 17.12.2021
Ребенку лучше, когда он зовет кого-то мамой. Это такая потребность. Тогда и состояние становится лучше и как-то психологически легче, когда у тебя есть люди, которых ты можешь назвать мамой и папой. Особенно мамой. Мадлена, воспитанная в приемной семье
Мадлена, воспитанная в приемной семье

Сборная Латвии завершила турнир в Швейцарии без побед

Родриго Аболс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийские хоккеисты потерпели поражение во втором матче проверочного турнира в Швейцарии.

Во втором матче проверочного турнира сборная Латвии встречалась с командой Швейцарии. Игра прошла в городе Фисп и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу хозяев.

Швейцары открыли счёт уже на 5-й минуте встречи благодаря голу Килиана Моте, а в середине первого периода Тристан Шерви упрочил преимущество хозяев. Сборная Латвии ответила голом Даниеля Берзиньша в середине второго периода.

Напомним, накануне латвийские хоккеисты уступили команде Словакии со счётом 2:6 (1:2, 1:1, 0:3). Таким образом, сборная Латвии с двумя поражениями завершила турнир на последнем месте.

В швейцарском турнире должна была принять участие также сборная Норвегии, но в последний момент команда решила остаться на родине из-за объявленных в стране ограничений, связанных с Covid-19.


НАВЕРХ
Back