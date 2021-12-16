Сборная Латвии завершила турнир в Швейцарии без побед

Во втором матче проверочного турнира сборная Латвии встречалась с командой Швейцарии. Игра прошла в городе Фисп и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу хозяев.

Швейцары открыли счёт уже на 5-й минуте встречи благодаря голу Килиана Моте, а в середине первого периода Тристан Шерви упрочил преимущество хозяев. Сборная Латвии ответила голом Даниеля Берзиньша в середине второго периода.

Напомним, накануне латвийские хоккеисты уступили команде Словакии со счётом 2:6 (1:2, 1:1, 0:3). Таким образом, сборная Латвии с двумя поражениями завершила турнир на последнем месте.