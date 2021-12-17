Отапливать дом с помощью остаточного тепла от канализации? Нет, это не шутка!

- Какую главную задачу ставят перед собой участники проекта?

- Мелкие цели нас не сильно интересуют. Так что мы всего лишь хотим изменить мир. А если говорить более приземленно, то мы хотим, чтобы каждый человек на нашей планете знал, как попадает к нему домой горячая вода, как вырабатывается электроэнергия и какие есть выбросы в атмосферу у разных видов топлива для транспортных средств. Обладая энергетическими знаниями, люди смогут принимать осознанные и разумные решения. Эти решения человечеству придется принимать в ближайшее время, это, в свою очередь, означает, что благодаря нашим усилиям, количество таких людей на единицу площади нашего государства может стать заметно больше.

Важно разбираться в энергетике и на бытовом уровне, поэтому обучать надо с детства. ФОТО: личный архив

- Какие площадки вы успели освоить за это время и в чем добились заметного успеха?

- Нашим первым проектом был энергетический лагерь, который мы организовали и провели этим летом в кампусе нашего университета. Благодаря поддержке Министерства образования и науки, а также ряда энергетических компаний, занятия в этом лагере были бесплатны для участников. Мы получили более трех тысяч заявок от родителей, и смогли обучить основам энергетики полторы тысячи ребят. Самому юному участнику лагеря было семь, но были и вполне взрослые школьники - 15-16 лет. Через все наши проекты прошло около четырех тысяч детей и взрослых. Поскольку обратная связь оказалась весьма позитивной, на сегодняшний день в рамках нашего проекта действует кружок по интересам, семейные дни, курсы и блог. А с января мы запускаем энергетический предмет в школах.

- И в чем этот проект будет заключаться?

- С коллегами из TalTech мы разработали очень интересную программу для школьников с 5 по 12 класс - урок будет проходить раз в неделю, и мы будем обучать энергетики в максимально практическом виде, в том числе с помощью опытов. Мы хотим, чтобы дети использовали полученные знания в повседневной жизни - например, где в доме самые большие теплопотери (дети смогут сами замерить их с помощью тепловых камер), в какое время суток самая дешевая электроэнергия и экологичен ли электрический самокат.

- Идея зеленой энергии все больше охватывает цивилизованное человечество, но не слишком ли мы спешим?