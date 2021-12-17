Пт, 17.12.2021
Когда я пришла к маме, - она излучала полное принятие. Вообще. Безусловную любовь. В этих качествах - принятии и любви - ребенок исцеляется. Мадлена, воспитанная в приемной семье
Мадлена, воспитанная в приемной семье

Фото ⟩ Умерла вдова Аугусто Пиночета. Чилийцы устроили праздник

Бывшая первая леди Чили, вдова диктатора Аугусто Пиночета, Лусия Ириарт скончалась в четверг, 16 декабря, в своей резиденции в Сантьяго, пишет "Медуза".

Неделю назад ей исполнилось 99 лет.

Ириарт родилась в 1922 году в семье бывшего главы МВД Чили Освальдо Ириарта Корвалана. В возрасте 21 года она вышла замуж за военного Аугусто Пиночета (1915 - 2006). У них было пятеро детей.

Лусия Ириарт и Аугусто Пиночет ФОТО: SCANPIX

Как считается, именно Лусия Ириарт подтолкнула Пиночета к организации переворота 1973 года. В годы его диктатуры в Чили, с 1973 по 1990 год, женщина была ближайшим советником супруга и оказывала серьезное влияние на политику страны.

По официальным данным, за годы режима Пиночета в Чили по политическим мотивам убили более трех тысяч человек, свыше 35 тысяч подверглись пыткам.

В 2016 году Ириарт была обвинена в хищениях бюджетных средств из фонда, который она возглавляла.

Как показывают фотографии из Чили, многие люди восприняли новость о смерти женщины с неподдельной радостью.

Галерея: Чилийцы празднуют после новости о смерти Лусии Ириарт - вдовы Аугусто Пиночета


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