Видео ⟩ Желтое предупреждение! Из-за ледохода в Огре затапливает дворы прибрежных домов

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Руслан Юдиньш сообщил Latvijas Radio, что утром был получен вызов в Огресгалс, где нужно было эвакуировать семью, однако вскоре после этого ситуация улучшилась и уровень воды в этом месте упал.

Прошлой ночью Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) выпустил предупреждение о затоплении поймы реки Огре на участке от Лиелпечи до Огре.

Вчера в Огре пошел лед, в результате чего уровень воды поднялся.

В окрестностях Екабпилса поймы были затоплены еще вчера, ночью самые большие ледяные массы ушли вниз по реке и уровень воды в Даугаве у Екабпилса упал примерно на полметра. Уплотнение льда и повышение уровня воды продолжаются около моста Зелькю, где все еще действует предупреждение LVĢMC о наводнении.

Третье место, где берегам реки грозит затопление - на участке Лиелупе от Стальгене до Елгавы. Вчера там также пошел лед, в результате чего уровень воды быстро поднялся.

Прогнозы показывают, что до воскресенья в Латвии будет оттепель, поэтому лед продолжит идти. Хотя приток воды в реки не такой большой, как во время весенних паводков, скопление льда на некоторых участках рек в следующие дни может вызвать временное, но быстрое повышение уровня воды и риск наводнения.