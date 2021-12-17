Немецкая конькобежка отобралась на свою восьмую Олимпиаду. В феврале ей исполнится 50 лет

Пехштайн заняла 11-е место в квалификационном масс-старте в Калгари, поднялась на 17-е место в мировом рейтинге и за счёт этого квалифицировалась на Игры в Пекине.

Если 49-летняя конькобежка попадёт в окончательный состав сборной Германии на Олимпиаду-2022, то Игры в Пекине станут для неё восьмыми. Таким образом, она сможет повторить рекорд по наибольшему числу участий в зимних Олимпиадах, который принадлежит японскому прыгуну с трамплина Нориаки Касаи.

Пехштайн дебютировала на Олимпиаде в Альбервиле в 1992 году и с того времени пропустила только Олимпиаду-2010 в Ванкувере, когда её уличили в употреблении допинга. За время своей карьеры она пять раз становилась олимпийской чемпионкой, а также шестикратной чемпионкой мира.