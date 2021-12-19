Звездные страсти ⟩ Седокова беременна, а Лепс был так пьян, что ему вызвали медиков?

Григорий Лепс был так пьян, что ему вызвали медиков?

В середине недели шуму наделал Telegram-канал Mash, который сослался на собственный источник и сообщил, что 59-летнего эстрадного исполнителя Григория Лепса дважды госпитализировали в Москве.

В тексте строилось предположение о том, что Лепсу понадобилась помощь врача-психиатра. Анонимные источники утверждали, что артист был пьян и вел себя неадекватно.

Достоверно известно, что Григорий Лепс не появился на концерте Ларисы Долиной, в котором должен был выступить с ней в дуэте. Певица в Instagram опровергла домыслы некоторых фанатов и сообщения инсайдеров на тему того, что исполнитель "спивается" из-за развода. Директор артиста Владимир Урюпин рассказал, что у певца случился гипертонический криз, из-за чего сорвалось его выступление с Ларисой Долиной.

Позже помощник Григория Лепса в беседе с изданием "Подъем" опроверг госпитализацию певца. Сообщения в СМИ назвал слухами: "Нет, в больницу его никто не возил, ему здесь сделали укол, и все. Сейчас он дома находится".

17 декабря сам артист вышел на связь с поклонниками в соцсетях. Григорий Лепс убедил зрителей, что его большой концерт 19 декабря непременно состоится.

"Вас в очередной раз ввели в заблуждение, что я в очередной раз умер", - сказал артист. Он добавил, что подобное происходит не первый раз. По словам певца у него был гипертонический криз и он решил лечь в больницу. Там он пробыл всего один день, врачи поставили Лепсу капельницу и теперь все в порядке.

"Никаких вопросов к моему здоровью у врачей нет", - подчеркнул он.

Ну что же, пожелаем Григорию Викторовичу здоровья!

Анна Седокова беременна?

38-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова сделала неожиданное признание в соцсетях и спровоцировала новую волну слухов. Знаменитость ранее признавалась, что не отказалась бы родить ребенка своему мужу Янису Тимме.

Летом 2021 года поклонники уже говорили о беременности Анны после выхода видеоролика, который она назвала "Не буди во мне Lamborghini".

Сейчас 14 декабря артистка рассказала подписчикам в Instagram, как продуктивно провела утро: "Сейчас завтрак и продолжаю писать методологию моего онлайн-обучения. Больше двух лет я вынашивала в себе эту идею и обучалась у самых лучших и дорогих специалистов. Кажется, я беременна", - написала Анна Седокова.

Впрочем, Анна - мастер интриги! Она не стала опровергать слухи о беременности, а лишь показала в сторис публикации в СМИ. Седокова презентовала свой онлайн-курс для тех, кто хочет стать успешным и оправдалась в обвинениях в шарлатанстве.