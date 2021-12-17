В квартире в Пурвциемсе обнаружены детская порнография и наркотики

9 декабря сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире, где были задержаны мужчины 1987 и 1976 года рождения. Первоначально сообщалось, что они могут хранить большое количество наркотиков.

Во время обыска у одного человека было изъято 45 граммов метамфетамина и 10 граммов кокаина, еще 15 граммов метамфетамина были обнаружены и изъяты у другого человека.

После обыска была проведена проверка компьютера, на котором было обнаружено более 300 ГБ детской порнографии.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части второй статьи 253 Уголовного закона, а именно за незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировку и передачу наркотических средств и психотропных веществ, если они совершены группой лиц по предварительному сговору. Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с испытательным сроком до трех лет.

Также было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 166 (2) Уголовного закона, а именно за просмотр или демонстрацию порнографического материала или за распространение материалов, содержащих детскую порнографию.