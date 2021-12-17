ВИДЕО ⟩ Владимир Кличко вернулся в ринг и провёл спарринг
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко опубликовал видео своего спарринга в ринге.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко опубликовал видео своего спарринга в ринге.
45-летний Кличко провёл спарринг-сессию в спортивном зале. Её фрагмент опубликован на YouTube.
Пока что Кличко ограничился лишь спаррингом, но ранее украинец не раз заявлял, что не против побить рекорд самого возрастного чемпиона мира американца Джорджа Формана. Американец завоевал чемпионские титулы по версиям WBA и IBF в возрасте 45 лет.
Кличко также опубликовал фото с тренировки в своём Instagram-аккаунте.
За время своей профессиональной карьеры Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. Украинец завершил карьеру в 2017 году, после того как проиграл Энтони Джошуа нокаутом.