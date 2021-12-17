ВИДЕО ⟩ Владимир Кличко вернулся в ринг и провёл спарринг

45-летний Кличко провёл спарринг-сессию в спортивном зале. Её фрагмент опубликован на YouTube.

Пока что Кличко ограничился лишь спаррингом, но ранее украинец не раз заявлял, что не против побить рекорд самого возрастного чемпиона мира американца Джорджа Формана. Американец завоевал чемпионские титулы по версиям WBA и IBF в возрасте 45 лет.

Кличко также опубликовал фото с тренировки в своём Instagram-аккаунте.