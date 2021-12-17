Роналду и его возлюбленная узнали пол будущей двойни
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес узнали пол будущей двойни.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес узнали пол будущей двойни.
Португалец и его девушка в своих Instagram-аккаунтах разместили видео, на котором их дети лопнули воздушные шарики с разноцветными конфетти внутри.
В одном из шариков находились конфетти голубого цвета, в другом - розового. Это означает, что у Роналду и Родригес родятся сын и дочь. "Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается", - подписал видео футболист.
Роналду и Родригес в комментариях поздравили многие известные футболисты, а также пресс-служба "Манчестер Юнайтед", за который выступает португалец.
Футболист сообщил о беременности невесты 28 октября. Он выложил совместную фотографию, на которой виден снимок УЗИ. "Рад сообщить, что мы ждём близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами", - гласила подпись к снимку.
36-летний Роналду является отцом четверых детей. Криштиану-младший родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году при помощи суррогатного материнства, а Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребёнком португальца и Родригес.