Роналду и его возлюбленная узнали пол будущей двойни

Португалец и его девушка в своих Instagram-аккаунтах разместили видео, на котором их дети лопнули воздушные шарики с разноцветными конфетти внутри.

В одном из шариков находились конфетти голубого цвета, в другом - розового. Это означает, что у Роналду и Родригес родятся сын и дочь. "Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается", - подписал видео футболист.

Роналду и Родригес в комментариях поздравили многие известные футболисты, а также пресс-служба "Манчестер Юнайтед", за который выступает португалец.

Футболист сообщил о беременности невесты 28 октября. Он выложил совместную фотографию, на которой виден снимок УЗИ. "Рад сообщить, что мы ждём близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами", - гласила подпись к снимку.