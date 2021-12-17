Мартин Дукурс одержал первую победу в этом сезоне

Общее время Мартина Дукурса составило 1 минуту 53,9 секунды. Второе место занял немец Аксель Юнг, который отстал от победителя на 0,19 секунды, третье - ещё один представитель Германии Кристофер Гротхер (+0,41 секунды).

Томас Дукурс занял итоговое восьмое место, показав результат 1 минута 54,84 секунды. Лучшим из россиян стал Александр Третьяков, который стал четвёртым.

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Таким образом, Мартин Дукурс одержал первую победу в текущем сезоне Кубка мира.

Во время первого этапа Кубка мира Мартин Дукурс стал вторым, уступив Третьякову всего 0,07 секунды. Томас Дукурс на первом этапе Кубка мира занял 16-е место. Неделю спустя на втором этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке братья Дукурсы не смогли попасть в десятку лучших, заняв 11-е и 18-е места.