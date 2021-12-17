ФОТО: Пресс-фото

Радиостанция подвела итоги суперигры «Много денег. Второй сезон», которая шла в эфире с 20 сентября. Богаче на 300 евро стали три финалиста игры. А так же мы разыграли супер призы – Irobot Roomba и алкометр Alcoscan Desire X!

Двенадцать недель «Авторадио» дарило деньги и подарки тем, кто остаётся на его волне. Слушателям досталось много денежных призов и подарков. Обшее количество игроков, которые зарегистрировались на игру, было 4232. Звонков было сделано много, но дозвониться смогли до 141 игрока.

ФОТО: Пресс-фото

Пять часов подряд в студию радиостанции приходили и звонили известные артисты, пели, поздравляли и помогали дарить подарки.

Группа Brainstorm с песней «Ветер» принесла победу и робот-пылесос рижанке – Татьяне Рыжей, Брендон Стоун с песней «Счастье», осчастливил Светлану Мартинюк, Маркус Рива, Саманта Тина и Мария Наумова превратили суперфинал игры в настоящий праздник и помогли разбогатеть на 300 евро Анастасии Ишуковой, Олегу Астахову и Наталье Сорокиной.

ФОТО: Пресс-фото

Атмосфера в студии была накалена эмоциями и уже предновогодним настроением.

Ведущие звонили до тех пор, пока не разыграли все подарки и деньги, как и обещали. Не всегда это было просто.

«Игра «Много денег» на «Авторадио» не заканчивается! Совсем скоро у нас будет третий сезон суперигры! Не переключайтесь.

Участвовать в игре может каждый — нужно просто зарегистрироваться на игру, когда объявим третий сезон, выучить гимн «Авторадио», внимательно слушать эфир и в случае звонка ведущих произнести гимн Авторадио и назвать только что прозвучавшую песню.