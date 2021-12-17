В Рижском порту проектируют и производят уникальные портальные краны мирового класса

До сих пор основными рынками сбыта продукции АО «РИКОН» были Россия, Грузия и Украина, где произведенные этой компанией портальные краны и оборудование уже много лет работают в портах этих стран. Теперь компания начала строить краны для западных портов и первые успешные проекты уже реализованы. В результате сотрудничества датской компанией «LM Wind Power», дочерней компанией «General Electric Group», США, АО «RIKON» был спроектирован и изготовлен специальный козловой кран с уникальной 70-ти метровой траверсой для захвата и транспортировки лопастей ветряных генераторов, а в настоящее время в крупнейшем порту Франции и 3-ем на Средиземном море, в морском порту Марселя, был смонтирован и сдан в эксплуатацию монтажный портальный кран, который будет принимать участие в ремонте круизных лайнеров.

Следует отметить, что конкурентоспособности AО «RIKON» на рынке способствует использование ресурсов для тестирования и разработки новых инновационных решений. Несколько лет назад компания создала прототип мобильного портового крана, который можно использовать для обслуживания судов типа Panamax, и сейчас получен первый заказ на изготовление крана данной категории.

«Современный портальный кран - это сложное технологическое сооружение «с глазами и мозгами». Его работу контролирует и регулирует не только человек, но и ИТ-решения и многочисленные сложные сенсорные системы, которые гарантируют, что все погрузочные работы будут более плавными и безопасными. Наша способность адаптироваться, разрабатывать инновационные решения и создавать качественный продукт — вот наше конкурентное преимущество», - подчеркнул Михаил Башканков, коммерческий директор AО «RIKON».

«Наши конкуренты строят мобильные краны, неотделимые от платформы, которая позволяет им двигаться. Мы разработали и уже производим систему, в которой платформа может быть отделена от самого крана. Таким образом, на одной платформе можно перемещать несколько кранов в одном районе порта, а также использовать данную платформу, как отдельный дополнительный инструмент для транспортировки грузов. Грузоподъёмность составляет 400 тонн. Насколько мне известно, таких кранов больше нигде в мире нет», - сказал М. Башканков.

Представитель компании также сообщил, что новых заказов на следующий год хватает, поэтому компания думает о расширении производственных мощностей и найме новых сотрудников.

«Нам приятно, что компания «RIKON», которая на протяжении почти двадцати лет способна поддерживать неизменно высокий стандарт качества, работает непосредственно на территории Рижского порта», - отметил Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта. «Мы надеемся, что выбранный Управлением Свободного порта курс развития - укрепление Рижского порта как промышленной зоны, где компании с высокой добавленной стоимостью и производственные предприятия работают вместе - станет дополнительной поддержкой для дальнейшего роста и конкурентноспособного развития каждой компании, помогая находить стратегических партнеров в рамках портового кластера и в будущем», - добавил А. Зелтиньш.

В мире всего несколько компаний производят подобные краны. Самые крупные находятся в Германии Финляндии и Китае, есть еще несколько компаний, которые контролируют весь рынок. Краны, созданные AО «RIKON», способны работать и безопасно выполнять свои функции как в арктическом, так и в тропическом климате. Краны, предназначенные для работы в Арктике, должны иметь возможность безопасно выполнять свои функции при морозе вплоть до -50 градусов, поэтому они изготовлены из высокопрочной стали и металлических сплавов, а в более теплом и влажном климате используются специальные технологии окраски. Каждая изготовленная деталь, каждый сварной шов проходит тщательный контроль качества и сертификацию.

AО «RIKON» - одна из 210 компаний, работающих в Рижском порту. По данным Управления Рижского Свободного порта, портовые компании ежегодно платят налоги в размере около 29 миллионов евро и обеспечивают работой более 4100 человек.