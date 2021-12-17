Скромный ВВП, инфлянция, порты и лес: новости латвийской экономики

По прогнозам центрального банка, в начале будущего года народное хозяйство также будет находиться в тени пандемии. Дополнительно придется считаться с ухудшением эпидемиологической ситуации и ограничениями в Европе. В то же время ряд факторов, препятствующих росту экономики, в следующем году ослабнет.

"Ожидается, что такие глобальные факторы, как рост цен на энергоресурсы и нарушения поставок значительно уменьшатся во второй половине следующего года", - отметили в банке.

Центральный банк указывает, что ограничить рост безработицы позволяет переход на работу удаленно и государственная поддержка в период ограничений, однако требование иметь сертификаты Covid-19 для работающих очно может пополнить ряды безработных непривитыми.

"Со снижением доступности рабочих рук усиливается давление на зарплаты. Прогноз роста зарплат на 2023 год повышен и отражает нехватку рабочей силы и планы реформ зарплат в государственном управлении", - отмечает Банк Латвии.

По прогнозу банка, в 2021 году номинальная брутто-зарплата в Латвии вырастет на 8,9%, в 2022 году - на 7,5%, в 2023 году - на 6,1%, а в 2024 году - на 5,9%.

Продолжает также расти дефицит бюджета, так как экономический рост замедляется, а правительство увеличивает расходы на уменьшение последствий Covid-19. Эти расходы в 2021 году более чем в 2,5 раза превышают объем расходов в 2020 году.

Банк Латвии прогнозирует, что в 2021 году дефицит бюджета составит 8,2% от ВВП, в 2022 году - 4,1%, в 2023 году - 1,3%, а в 2024 году - 0,4%, при этом в прогнозах учтены только принятые на данный момент решения правительства.

Банк Латвии повысил прогноз инфляции на текущий год до 3,2%

Банк Латвии повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2021 год с предполагаемых ранее 2,8% до 3,2%, а на следующий год прогноз инфляции повышен с 4% до 6,1%, свидетельствует актуальная информация Банка Латвии.

При этом прогноз среднегодовой инфляции на 2023 год вырос с объявленных в сентябре 2,7% до 2,9%, а в 2024 году среднегодовая инфляция в Латвии прогнозируется на уровне 2,1%.

Банк Латвии указывает, что прогноз инфляции на 2021 и 2022 годы повышен в связи с ростом мировых цен на энергоносители, а в 2023 году более высокая инфляция будет определяться удорожанием производственных расходов.

"Рост цен на энергоносители повышает прогнозы инфляции, и пик инфляции будет выше, чем ожидалось ранее", - отметили представители Банка Латвии.

В то же время Банк Латвии отмечает, что рост цен наблюдается в широком спектре продукции и на него влияет связанное с изменением цен на энергоносители удорожание других товаров и услуг; решения о повышении административно регулируемых цен, таких как централизованное отопление и водоснабжение в отдельных городах; рост мировых цен на продукты питания; нарушения в цепочках поставок, влияющие на цены промышленных товаров, а также влияние увеличения заработной платы на производственные расходы.