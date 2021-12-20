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Опыт в международной профессии, стипендия на протяжении всех 8 недель обучения, изучение английского языка, стабильная зарплата и социальные гарантии – это далеко не всё, что предлагается в вакансии стюардессы. Узнайте больше и присоединяйтесь к нам! Подавайте заявку на: www.airbaltic.com/lidojamkopa

Катрина Павасаре, которой летом исполнилось 33 года - мама двоих детей, работающая стюардессой airBaltic уже одиннадцатый год. Катрина уже получила степень магистра по связям с общественностью и продолжает учиться, а также преподаёт курс коммуникации в рамках программы лидерства airBaltic ALFA (AirBaltic Leaders for Future*).

ФОТО: Пресс-фото

Одиннадцать лет в одной компании – сегодня это очень большой срок. Что держит тебя здесь всё это время?

Когда в своё время я подавала заявку на работу в airBaltic, я думала, что это будет лишь временной работой на время учёбы. Не могу сказать точно, когда я поняла, что хочу продолжать работать именно здесь, но такой момент был. Меня многие спрашивают, почему я так долго работаю стюардессой со степенью магистра в кармане, причём моя работа очень далека от моей специальности. Я всегда отвечаю, что степень магистра в какой-либо области вовсе не означает, что я не имею права работать в той сфере, которая близка моему сердцу. Полёты меня не отпускают. Степень не важна, ведь я учусь только для себя. Кроме того, я из тех людей, кому нравится сам процесс обучения. В каком-то смысле работа бортпроводника также позволяет мне постоянно учиться, ведь каждый день на борту самолёта уникален. Каждый день – это новые люди, новые ситуации.

Я научилась сохранять спокойствие в конфликтных ситуациях. На борту самолёта вы сталкиваетесь лицом к лицу с ситуациями, от которых невозможно спрятаться, которые нужно решать во что бы то ни стало.

ФОТО: Пресс-фото

Это звучит так банально, и все об этом говорят, но у меня действительно каждый день за окном светит солнце . Какой бы плохой ни была погода на земле, мы поднимаемся в небо и там всегда светит солнце. Это абсолютно другой мир, в котором я живу уже одиннадцать лет, несмотря на свою магистрскую степень. Когда меня спрашивают, зачем я снова начала учиться, я отвечаю, что мне нравится знать многие вещи, и я уверена, что они мне пригодятся и для работы. Скоро у меня будет диплом медицинского работника. Медицина была моей несбывшейся мечтой. Это большое заблуждение, что бортпроводниками работают только те, кто только что окончил среднюю школу и те, кому больше нечем заняться. Я очень горжусь своими опытными, знающими и просто потрясающими коллегами! Кстати, довольно многие из моих коллег так же изучают медицину, и одна из них очень скоро получит диплом хирурга-ортопеда.

Кстати, как вы решили устроиться на работу в airBaltic?

Я начала учиться в Риге, переехала в столицу из Кулдиги и время от времени подрабатывала в разных временных местах. Подруга моей соседки по квартире была стюардессой, и от неё мы узнали о том, что airBaltic набирает бортпроводников. Несмотря на то, что до этого я ни разу не летала на самолёте, я решила подать заявку, но всерьёз становиться стюардессой не было моей целью. После группового собеседования последовало индивидуальное интервью, а затем приглашение пройти медицинскую комиссию и начать обучение. Я начала работать в airBaltic 5 июля 2010 года, прямо в свой день рождения. Обучение показалось мне очень интересным, поскольку все процедуры, которые мы изучали, были основаны на практике. Помню, что в сентябре я начала учиться в магистратуре и довольно часто, прилетая утром домой, я сразу ехала на лекции .

Что ещё вы цените в своей работе?

Конечно же, возможность путешествовать! Я даже не упомянула об этом, потому что мне это кажется очевидным. Работа в авиакомпании даёт огромные преимущества, поскольку вы можете путешествовать очень выгодно. Мне повезло с отличной группой поддержки дома: они присматривают за детьми, когда мы с мужем путешествуем. Я только что 4 дня работала из Вильнюса, и у моего мужа получилось меня там навестить. Мои полёты были утренними, поэтому весь день и вечер были свободными, и мы могли проводить это время вместе. Многие наши коллеги сейчас живут в Дубае и на Тенерифе. Но мне следует развеять миф о том, что мы, бортпроводники, всегда и везде выходим из самолёта с огромными чемоданами и неделями отдыхаем на пляжах. В основном, мы вылетаем днём и вечером возвращаемся обратно, и в этом огромный плюс – мы всегда возвращаемся домой, к семье . Иногда я очень устаю, но это случается редко, и это бывает на любой работе.

ФОТО: Пресс-фото

Все налоги за нас платит компания. И как бы ни казалось, сквозь призму юношеского максимализма, что выполнять работу своей мечты можно и бесплатно, зарплата и социальные гарантии в наше время очень важны. Нам также возмещаются расходы на ночные полёты и дополнительное рабочее время. Я знаю, что, к сожалению, медицинское страхование сотрудников не является стандартом для всех компаний, но у нас оно одно из лучших, не говоря о страховании жизни, что является стандартом нашей отрасли. У нас есть униформы, которые предоставляет компания, и униформы бортпроводников airBaltic очень стильные. На самом деле, каждый раз, надевая её, я чувствую большую гордость. Спина моментально выпрямляется, а голова поднимается выше .

Как ты думаешь, что эта работа помогла тебе развить в себе?

Думаю, что это большее чувство уверенности и внутреннего покоя. На земле я импульсивна и очень легко раздражаюсь (смеётся). Сейчас airBaltic проводит коммуникационный курс в рамках программы лидерства ALFA (это позволяет моя профессиональная квалификация), где мы затрагиваем и вопросы управления конфликтными ситуациями: как урегулировать ситуацию, избегая личных эмоций, как посмотреть на неё с совершенно другой точки зрения. Это помогает и мне самой. Второе – это, наверное, тайм-менеджмент. Я не могла бы всё совмещать, если бы не научилась этому здесь.

Когда-то я ни слова не могла сказать по-русски, но выучила этот язык. Когда-то мне казалось, что я никак не могу помочь человеку, у которого в полёте случились проблемы со здоровьем, но сейчас я знаю, куда идти, что именно делать, и я могу это делать с холодным рассудком. Такая концентрация очень помогает и в повседневной жизни.

Если вы любите путешествовать, если вам характерно чувство ответственности за себя и за других, даже если вы интроверт, но любите людей, обязательно стоит прийти и попробовать. Во всём остальном поможет компания . Сейчас я – старшая стюардесса, но очень хорошо помню, как я себя чувствовала в первые дни на рабочем месте, поэтому я всегда открыта к самым разным рабочим вопросам. Даже если кому-то просто нужно вдохновение. Недавно я была в Вильнюсе с одной из своих коллег, которая когда-то изучала медицину, но со временем бросила учёбу. Я рассказала ей свою историю, и очень надеюсь на то, что моя коллега возобновит учёбу. В период затишья, когда мы меньше летали, многие из нас начали учиться. Раньше нам казалось, что работа занимает так много времени, что совмещать её с учёбой невозможно, но теперь это просто, потому что компания особенно поддерживает учащихся . Я часто смеюсь, что на работе я отдыхаю от учёбы, а на учёбе – от работы.