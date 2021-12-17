Сборная Канады одержала первую победу на Кубке Первого канала

Во втором матче Кубка Первого канала канадцы обыграли Швецию. Матч проходил в Москве на "ЦСКА-Арене" и завершился со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

На 20-й минуте счёт в матче открыл защитник рижского "Динамо" Брэндон Гормли, для которого этот гол стал вторым на турнире. На 36-й минуте шведы сравняли счёт благодаря голу Густава Рюдаля после паса Эмиля Петтерссона, но две минуты спустя Эрик О’Делл вновь вывел канадцев вперёд. Ещё минуту спустя отличился Чарльз Дженовей, который установил окончательный счёт на табло.

Для Швеции это поражение стало вторым на Кубке Первого канала. Ранее "Тре Крунур" уступили сборной России (0:1). Канадцы, в свою очередь, одержали первую победу на турнире. В первом матче они также оказались слабее россиян (3:4).

Отметим, что сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поехать в Пекин.

Оставшиеся матчи на Кубке Первого канала :