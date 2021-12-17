Фото и видео ⟩ В Таллинне загорелся бизнес-комплекс: пожар потушили, но окрестности окутаны дымом

Работы по тушению были начаты в 13:36, сообщает Спасательный департамент.

С места пожара активно распространяется дым как по Пирита-теэ, так и в сторону Ласнамяэ, в связи с этим Спасательный департамент призывает местных жителей не открывать двери и окна.

В бизнес-комплексе находятся магазин спортивного и мотоснаряжения, центры технического обслуживания, а также тир. По бокам здания также расположены престижные рестораны. Однако часть крыши здания в настоящее время полностью уничтожена огнем, а конкретный размер ущерба будет установлен в ходе дальнейшего производства, пишет Postimees.

Пока точно неизвестно, как загорелась стена тира, но поскольку стены тира содержат резину, по городу распространяется неприятный запах.

Хотя на месте происшествия, помимо нескольких машин спасателей и полиции, также есть скорая помощь, насколько на данный момент известно, никто не пострадал в результате пожара. За оградительной лентой за спасательными работами наблюдали несколько человек, но находящиеся рядом здания уже были эвакуированы без указания Спасательного департамента.

Окрестности горящего здания для обеспечения безопасности были ограждены.

Спасатели тушат пожар на двух участках. Огонь удалось взять под контроль около 15:00, но территория вокруг Пирита-теэ и Pirita TOP все еще окутана сильным дымом. При передвижении в этом районе стоит учитывать, что на некоторых улицах плохая видимость - видны только фары автомобилей.