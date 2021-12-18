Видео ⟩ Как прошел "Голос" без Градского?

Напомним, в сентябре Александр Борисович перенес коронавирус, затем у него возникли серьезные проблемы с ногой из-за травмы. В последние дни жизни Градский не мог передвигаться самостоятельно, на съемки "Голоса" 72-летнего артиста привозили на специальной кровати. В конце ноября Александр Борисович ушел из жизни.
Началось шоу с выступления Александра Розенбаума, исполнившего "Песню о друге".
"Потеря Саши Градского - невосполнимая утрата для музыка, для народа нашео. Заменить его нельзя. Он достиг вершин в своей профессии. Спи спокойно, дорогой. Спасибо за все, что ты сделал для нас", - сказал Розенбаум.
После на сцену выходила именно тройка Градского. Первой вышла Карина Купер, которую Александр Борисович спас в прошлом этапе. На проект пригласили детей маэстро Марию и Даниила, чтобы они вместо отца как-то попытались помочь участникам.
Следующим из тройки Градского выступил Алишер Каримов, а завершала ее Татьяна Качурина с песней "Нежность". Девушка отметила, что она пела в память о маэстро.
В полуфинал прошли Татьяна Качурина и Алишер Каримов. Именно за этих участников зрители отдали больше всего голосов.
Следующими на сцену вышла тройка Димы Билана: Ернар исполнил песню Константина Меладзе "Посредине лета", Юлия Курганова престала перед зрителями с хитом Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза", а
В полуфинал прошли Ернар Садирбаев и Ильхом Тагиров.
Следующими перед зрителями и наставниками предстала команда Пелагеи - Александр Волкодав, Юлия Кошкина и Виктор Кириллов.
Видео: Александр Волкодав
После баллов наставника и голосования зрителей в полуфинал прошли Александр Волкодав и Юлия Кошкина.
Завершала выпуск тройка Леонида Агутина - Юрий Навроцкий, Элина Пан и Вячеслав Явкин.
В полуфинал прошли Элина Пан и Вячеслав Явкин.
Видео: лучшие моменты выпуска