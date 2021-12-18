Сб, 18.12.2021
Дети боятся детских домов. Я работала с детьми, которые по 6-7 лет провели в детском доме. Это настолько глубоко сломленные люди, внутри вся внутренняя система психики полностью испорчена Рита, временная приемная мама
Рита, временная приемная мама

Видео ⟩ Как прошел "Голос" без Градского?

ФОТО: Кадр из видео

На шоу "Голос" начались прямые эфиры. Впервые в истории проекта одно из кресел наставников осталось пустым. Ведущий программы Дмитрий Нагиев произнес речь в память об Александре Градском и подчеркнул, что заменить его невозможно. 

Напомним, в сентябре Александр Борисович перенес коронавирус, затем у него возникли серьезные проблемы с ногой из-за травмы. В последние дни жизни Градский не мог передвигаться самостоятельно, на съемки "Голоса" 72-летнего артиста привозили на специальной кровати. В конце ноября Александр Борисович ушел из жизни.

Началось шоу с выступления Александра Розенбаума, исполнившего "Песню о друге".

"Потеря Саши Градского - невосполнимая утрата для музыка, для народа нашео. Заменить его нельзя. Он достиг вершин в своей профессии. Спи спокойно, дорогой. Спасибо за все, что ты сделал для нас", -  сказал Розенбаум.

После на сцену выходила именно тройка Градского. Первой вышла Карина Купер, которую Александр Борисович спас в прошлом этапе. На проект пригласили детей маэстро Марию и Даниила, чтобы они вместо отца как-то попытались помочь участникам. 

Видео: Карина Купер

Следующим из тройки Градского выступил Алишер Каримов, а завершала ее Татьяна Качурина с песней "Нежность". Девушка отметила, что она пела в память о маэстро. 

Видео: Татьяна Качурина

В полуфинал прошли Татьяна Качурина и Алишер Каримов. Именно за этих участников зрители отдали больше всего голосов. 

Следующими на сцену вышла тройка Димы Билана: Ернар исполнил песню Константина Меладзе "Посредине лета", Юлия Курганова престала перед зрителями с хитом Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза", а 

Видео: Ернар Садирбаев

Видео: Юлия Курганова

Видео: Ильхом Тагиров

В полуфинал прошли Ернар Садирбаев и Ильхом Тагиров.

Следующими перед зрителями и наставниками предстала команда Пелагеи - Александр Волкодав, Юлия Кошкина и Виктор Кириллов. 

Видео: Александр Волкодав

Видео: Юлия Кошкина

Видео: Виктор Кириллов

После баллов наставника и голосования зрителей в полуфинал прошли Александр Волкодав и Юлия Кошкина.

Завершала выпуск тройка Леонида Агутина - Юрий Навроцкий, Элина Пан и Вячеслав Явкин. 

В полуфинал прошли Элина Пан и Вячеслав Явкин.

Видео: лучшие моменты выпуска


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