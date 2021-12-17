ФОТО ⟩ Рекорд! На Шри-Ланке нашли сапфир весом в 310 кг

Сапфир был найден три месяца назад в шахте в южном городе Ратнапура на Шри-Ланке, известном как "город драгоценных камней". Позже его установили в доме владельца шахты. Его еще предстоит сертифицировать международным организациям.

Камень назвали "Королевой Азии". По предварительной оценке экспертов, его стоимость может превышать 100 млн долларов. Но на очистку сапфира может уйти год.