ФОТО ⟩ Рекорд! На Шри-Ланке нашли сапфир весом в 310 кг
На Шри-Ланке найден самый большой в мире голубой сапфир. Его вес составляет 310 кг, сообщает CNN.
На Шри-Ланке найден самый большой в мире голубой сапфир. Его вес составляет 310 кг, сообщает CNN.
Сапфир был найден три месяца назад в шахте в южном городе Ратнапура на Шри-Ланке, известном как "город драгоценных камней". Позже его установили в доме владельца шахты. Его еще предстоит сертифицировать международным организациям.
Камень назвали "Королевой Азии". По предварительной оценке экспертов, его стоимость может превышать 100 млн долларов. Но на очистку сапфира может уйти год.
Отмечается, что доходы от экспорта драгоценных камней принесли в казну Шри-Ланки около полумиллиарда долларов только за прошлый год.