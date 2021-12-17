Москва передала США проект договора о нерасширении НАТО на восток. Украина упоминается отдельно

"Известное напряжение", возникшее из-за угрозы вторжения, Путин на заседании коллегии МИД попросил сохранить "как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт".

Кроме того, он поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову "ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении".

Путин вернулся к этой теме 1 декабря, когда послы вручали ему верительные грамоты в Кремле, пообещав "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия".

МИД выполнил поручение Путина и неделю назад, 10 декабря, опубликовал пресс-релиз (сейчас он недоступен - ошибка 404), самым заметным моментом в котором стало предложение дезавуировать решение бухарестского саммита НАТО 2008 году - о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО".

"...Как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - цитировало предложение МИД России РИА Новости.

"Серьезные военные риски". Россия потребовала закрыть для Украины и Грузии путь в НАТО, альянс отказал

Кроме того, МИД предложил потребовать правовых гарантий, исключающих "дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России". А также гарантировать, что США и другие члены НАТО не будут размещать ударные системы вооружений, создающие угрозу России, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в НАТО.

Чего теперь Москва требует от НАТО

В среду, как следует из нового сообщения российского дипломатического ведомства, помощнику госсекретаря США был передан проект соглашений с Вашингтоном и странами НАТО аналогичного содержания.

В проекте прямо сказано, что страны НАТО "принимают обязательства", исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины, а также других государств. Это шестая статья документа.

Кроме того, государства-члены НАТО должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, говорится в седьмой статье.

В четвертой статье проекта соглашения с НАТО сказано, что Москва и страны, которые были членами альянса по состоянию на 27 мая 1997 года, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории других государств Европы "в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года".

Что готова гарантировать Россия

В свою очередь Россия (как и другие участники предложенного соглашения) не будет проводить развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования "в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников", сказано в пятой статье проекта.