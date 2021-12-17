Пт, 17.12.2021
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Уга Думпис, инфектолог

Москва передала США проект договора о нерасширении НАТО на восток. Украина упоминается отдельно

ФОТО: BBC News

Российский МИД опубликовал проект соглашений с США и странами НАТО об обеспечении безопасности России и стран-членов альянса. Ключевая мысль - юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и присоединения к альянсу Украины. Киев, как и власти стремящейся в альянс Грузии, считает такие требования неприемлемыми.

Из сообщения, опубликованного на сайте министерства, следует, что проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО были переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид два дня назад, когда она была в Москве.

Вашингтон направил Донфрид в российскую столицу после переговоров, которые провели президенты Джо Байден и Владимир Путин в режиме видеоконференции 7 декабря. Главной темой их разговора стала Украина. С октября западные СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщают об угрозе российского вторжения на украинскую территорию.

Москва отрицает наличие такой угрозы, а перемещение войск у границ Украины называла своим суверенным правом. При этом Путин еще 18 ноября на заседании коллегии МИД, комментируя опасения по поводу возможного вторжения, заговорил о гарантиях со стороны НАТО. Согласно его замыслу, они должны ограничить расширение альянса на восток.

Чего требовал Путин

"Известное напряжение", возникшее из-за угрозы вторжения, Путин на заседании коллегии МИД попросил сохранить "как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт".

Кроме того, он поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову "ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении".

Путин вернулся к этой теме 1 декабря, когда послы вручали ему верительные грамоты в Кремле, пообещав "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия".

МИД выполнил поручение Путина и неделю назад, 10 декабря, опубликовал пресс-релиз (сейчас он недоступен - ошибка 404), самым заметным моментом в котором стало предложение дезавуировать решение бухарестского саммита НАТО 2008 году - о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО".

"...Как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - цитировало предложение МИД России РИА Новости.

Кроме того, МИД предложил потребовать правовых гарантий, исключающих "дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России". А также гарантировать, что США и другие члены НАТО не будут размещать ударные системы вооружений, создающие угрозу России, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в НАТО.

Чего теперь Москва требует от НАТО

В среду, как следует из нового сообщения российского дипломатического ведомства, помощнику госсекретаря США был передан проект соглашений с Вашингтоном и странами НАТО аналогичного содержания.

В проекте прямо сказано, что страны НАТО "принимают обязательства", исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины, а также других государств. Это шестая статья документа.

Кроме того, государства-члены НАТО должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, говорится в седьмой статье.

В четвертой статье проекта соглашения с НАТО сказано, что Москва и страны, которые были членами альянса по состоянию на 27 мая 1997 года, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории других государств Европы "в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года".

Что готова гарантировать Россия

В свою очередь Россия (как и другие участники предложенного соглашения) не будет проводить развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования "в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников", сказано в пятой статье проекта.

Кроме того, "в целях исключения возникновения инцидентов" Москва готова отказаться от военных учений и "других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня" в полосе "согласованной ширины и конфигурации" с каждой стороны от линии границы России и стран, состоящих с ней в военном союзе, сказано в седьмой статье проекта.

"Так дела в дипломатии обычно не делаются"

Украина пока не отреагировала на опубликованный МИД России проект. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс получил проекты российских документов, отметив, что любой диалог с Москвой "должен также учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить при консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина".

По словам Столтенберга, 30 стран НАТО "ясно дали понять, что если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия" (его цитирует Ассошиэйтед пресс).

Неделю назад после первого заявления российского министерства о гарантиях нерасширения НАТО Столтенберг отверг требования Москвы. "Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать только 30 членов альянса и Украина - и никто другой, - заявил он. - Мы не можем согласиться с российскими попытками воссоздать систему, при которой большие влиятельные страны, такие как Россия, имеют сферы влияния, где у них есть право контроля или решения, что должны делать другие".

"Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свое собственное будущее и внешнюю политику без вмешательства извне", - заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Без наших европейских союзников и партнеров не будет никаких переговоров по европейской безопасности", - сказал Псаки (ее цитирует Рейтер).

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что во время переговоров Байден не давал Путину каких-либо обещаний относительно украинского членства в НАТО. "Он остается верным постулату о том, что страны мира могут самостоятельно определять, с кем им объединяться", - говорил Салливан.

Россия заранее предупредила США, что документы будут опубликованы в пятницу, пишет "Коммерсант", ссылаясь на свои источники. Собеседники издания "в госструктурах США" при этом выразили недоумение в связи с тем, что российская сторона решила так быстро обнародовать документы, переданные американской стороне лишь два дня назад.

"Так дела в дипломатии обычно не делаются", - заявил один из американских собеседников "Коммерсанта".

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлую пятницу сетовал на то, что на пути страны в НАТО стоит "шлагбаум". "Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти", - говорил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

МИД Грузии в субботу назвал неприемлемым заявление внешнеполитического ведомства России о необходимости дезавуирования решения бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО.

Украина считает вступление в НАТО и ЕС своими стратегическими задачами - в 2019 году это было закреплено в украинской конституции.

Россия отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в НАТО, поэтому она требует отзыва решения саммита в Бухаресте, заявил в интервью Интерфаксу замглавы МИД России Сергей Рябков. "Готовности к этому со стороны Запада нет", поэтому Москва и поставила перед Вашингтоном "целый ряд вопросов".


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