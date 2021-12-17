Пт, 17.12.2021
Омикрон, скорее всего, придет большой волной, заново порождая давление на систему здравоохранения. Стелла Кириакидес, комиссар здравоохранения
Стелла Кириакидес, комиссар здравоохранения

ЮАР: вероятность попасть в больницу при заражении омикроном в 11 раз ниже дельты

ФОТО: TRIBOUILLARD / AFP

В ЮАР, где из-за нового омикрон-штамма две недели назад начался быстрый рост заболеваемости Covid-19, резко упало число госпитализаций заболевших. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы Минздрава ЮАР Джо Фаахла.

За последних две недели в ЮАР было госпитализировано 1,7% заболевших Covid-19. Для сравнения, во время предыдущей волны вируса, когда доминирующим был дельта-штамм, госпитализация была необходима 19% заболевших.

При этом распространение омикрона по сравнению с дельтой идет крайне быстрыми темпами. Во вторую неделю текущей волны в ЮАР коронавирусом ежедневно заражались более 20 тысяч человек, в то время как при дельте на том же этапе этот показатель составлял 4,4 тысячи.

Также власти ЮАР признали, что заметно "очень незначительное" увеличение количества смертей.

Напомним, новый Covid-штамм, позже получивший название омикрон, впервые был обнаружен в ЮАР в конце ноября. Он отличается от предыдущих вариантов значительным количеством мутаций - предварительные результаты исследований показывают, что это позволяет ему обходить вакцинную защиту.


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