ЮАР: вероятность попасть в больницу при заражении омикроном в 11 раз ниже дельты

За последних две недели в ЮАР было госпитализировано 1,7% заболевших Covid-19. Для сравнения, во время предыдущей волны вируса, когда доминирующим был дельта-штамм, госпитализация была необходима 19% заболевших.

При этом распространение омикрона по сравнению с дельтой идет крайне быстрыми темпами. Во вторую неделю текущей волны в ЮАР коронавирусом ежедневно заражались более 20 тысяч человек, в то время как при дельте на том же этапе этот показатель составлял 4,4 тысячи.

Также власти ЮАР признали, что заметно "очень незначительное" увеличение количества смертей.